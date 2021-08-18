Экономика

Банк «Открытие»: «Климатические сюрпризы не дают ценам снижаться – пшеница в 2021 году будет стоить больше 14 тысяч рублей за тонну»

Экономика 18.08.2021 10:10
0
18.08.2021 10:10


Такой прогноз озвучила начальник Открытие Research – аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина на Всероссийском форуме-выставке «День поля 2021», который прошел в Свердловской области 12-14 августа. 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, банк «Открытие» впервые выступил партнером мероприятия и представил свое видение тенденций рынка сельскохозяйственной продукции, а также представил банковские продукты для компаний агрокомплекса.
По словам Анны Мориной, 84% объема отечественного зерна в целом и пшеницы в частности производится в европейской части России - на Юге, в Черноземье и Поволжье. По этим регионам благодаря прошедшим в конце мая-начале июня дождям складывались благоприятные прогнозы производства пшеницы. Валовой сбор пшеницы в РФ на конец июня ожидался на уровне 83,5-84,5 млн т. Это позволяло прогнозировать стабилизацию мировых цен на зерно в сезоне 2021/22 г., что в совокупности с действующей со 2 июня 2021 г. плавающей экспортной пошлиной приводило к прогнозу умеренного роста внутрироссийских цен на пшеницу в 2021 г. на 5,2% г/г.
К сожалению, текущий год становится годом климатических сюрпризов. Засухи в России, Канаде, США привели к тому, что Минсельхоз США 12 августа снизил прогноз производства пшеницы в мире в текущем сезоне сразу на 2% до 776,9 млн т. Прогноз по РФ был уменьшен на 14,7% или 12,5 млн т до 72,5 млн т (без учета Крыма), по Канаде – на 23,8% до 24 млн т, по США – на 2,8% до 46,2 млн т. Прогнозный объем мировых запасов пшеницы на конец сезона также снижен на 4,3% до 279 млн т – минимального уровня за последние пять сезонов.
В ответ на новый прогноз Минсельхоза США цены на мировом рынке резко выросли -  цена пшеницы сорта SRW на Чикагской бирже в пятницу, 13 августа неа момент закрытия торгов составила $280/т, что на 6% выше уровня закрытия прошлой недели. Цены предложения на российскую пшеницу с протеином 12,5% выросли 13 августа на 5,6% относительно закрытия прошлой недели до $285/т (FOB Новороссийск). «Открытие Research» ожидает, что продолжавшееся до 13 августа снижение плавающей экспортной пошлины на пшеницу в РФ на фоне указанного роста мировых цен приведет к росту внутренних цен на зерно в ближайшей перспективе.
В России засушливая погода, которая установилась в конце июня-июле в основных производящих регионах РФ, приводит к недобору зерна в Центре и Поволжье. Урожайность собранной пшеницы в ЦФО по данным Минсельхоза на 13 августа составляет 37,8 ц/га (-23,6% год к году), в ПФО – 17,5 ц/га (-45,1% г/г). В то же время по Югу и Сибири прогнозы пока остаются позитивными.
Отечественные аналитические агентства с середины июля начали понижать прогнозы производства пшеницы в РФ, но не настолько радикально, как Минсельхоз США. Текущие оценки находятся в диапазоне 76,2 млн т (СовЭкон) - 77 млн т (ИКАР, ПроЗерно).
Динамика мировых цен в ближайший месяц будет определяться данными о промежуточных итогах уборки в Северном полушарии. Снижения внутренних российских цен можно ожидать, когда плавающая экспортная пошлина вырастет до соответствующего текущим ценам уровня. На это потребуется месяц-два. Сейчас на фоне высоких мировых цен и низкой экспортной пошлины внутренняя цена выросла.
Исходя из этих факторов, «Открытие Research» повышает прогноз цен на пшеницу в РФ на 2021 г. до 14,2 тыс. руб. т (без НДС) или +15,8% год к году. В отсутствие механизма плавающей пошлины среднегодовые цены на пшеницу в 2021 г. могли вырасти выше 15 тыс. руб./т.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
18.08.2021 10:31
Экономика 18.08.2021 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2021 10:23
Экономика 18.08.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.08.2021 09:36
Экономика 18.08.2021 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 14:49
Экономика 17.08.2021 14:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 13:22
Экономика 17.08.2021 13:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 11:46
Экономика 17.08.2021 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 10:14
Экономика 17.08.2021 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 09:54
Экономика 17.08.2021 09:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2021 15:02
Экономика 16.08.2021 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 13:39
Экономика 16.08.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2021 12:20
Экономика 16.08.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 11:49
Экономика 16.08.2021 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 10:26
Экономика 16.08.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 10:12
Экономика 16.08.2021 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 09:57
Экономика 16.08.2021 09:57
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:44
Волгоградстат подсчитал траты родителей на 1 сентябряСмотреть фотографии
12:19
Водоканал Урюпинска в Волгоградской области передадут в концессию до конца годаСмотреть фотографии
12:06
В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:57
В ковидарии Волгоградской области придут с проверкойСмотреть фотографии
11:46
Волгоградцы активно тратят школьные пособия на компьютеры и канцтоварыСмотреть фотографии
11:45
Обокравшему волгоградских детей-инвалидов дагестанцу продлили арестСмотреть фотографии
11:03
Памятник героям в центре Волгограда расходится по швамСмотреть фотографии
10:33
Вакцинированные от коронавируса россияне смогут выиграть в лотерею 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:25
«Вину не признает»: экс-чиновник из Волжского идет под суд за коррупционную стройкуСмотреть фотографии
10:23
Половина попугайчиков в Японии кормится волгоградским зерномСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде машина сбила электросамокат с ребенком и скрыласьСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде сгорели дом с машинойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Престарелая жительница Волгоградской области лишилась пенсии из-за чужих долговСмотреть фотографии
17:55
В ковидных госпиталях Волгоградской области откроют избирательные участкиСмотреть фотографии
17:18
Иномарка совершила кувырок на крышу вблизи Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:15
«Битва Севера и Юга»: онлайн-турнир по игре World of Tanks от «Ростелекома» посмотрело более четверти миллиона человекСмотреть фотографии
16:39
Более 70 процентов педагогов Волгоградской области привились от коронавирусаСмотреть фотографии
15:46
В конкурсе на должность главы фонда капремонта Волгоградской области определился победительСмотреть фотографии
14:09
Грузовой поезд наехал на легковушку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Сядет на 12 лет: волгоградец поплатился за интимную переписку с ребенком под видом интернет-кумираСмотреть фотографии
13:25
Смотрите, кто еще: общественную палату Волгоградской области доукомплектовали старыми-новыми кадрамиСмотреть фотографии
13:04
Поликлиники Волгоградской области переводят на круглосуточный режим работыСмотреть фотографии
13:03
Житель Урюпинска в одночасье стал вором и угонщикомСмотреть фотографии
12:10
Количество заболевших COVID-19 в Волгоградской области за три месяца выросло втроеСмотреть фотографии
11:52
День «ЕвроХима» в Котельниково пройдет онлайнСмотреть фотографии
11:40
Скончался настоятель Свято-Никольского храма в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Вежливые аферисты оставили волгоградца без денег и сексаСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом собака отправила на больничную койку водителя из КраснодараСмотреть фотографии
10:14
Все больше жителей Волгоградской области уходят в самозанятыеСмотреть фотографии
09:54
Волгоградские химики в полтора раза увеличили экспорт продукцииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 