Банк «Открытие»: «Климатические сюрпризы не дают ценам снижаться – пшеница в 2021 году будет стоить больше 14 тысяч рублей за тонну»





Такой прогноз озвучила начальник Открытие Research – аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина на Всероссийском форуме-выставке «День поля 2021», который прошел в Свердловской области 12-14 августа.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, банк «Открытие» впервые выступил партнером мероприятия и представил свое видение тенденций рынка сельскохозяйственной продукции, а также представил банковские продукты для компаний агрокомплекса.

По словам Анны Мориной, 84% объема отечественного зерна в целом и пшеницы в частности производится в европейской части России - на Юге, в Черноземье и Поволжье. По этим регионам благодаря прошедшим в конце мая-начале июня дождям складывались благоприятные прогнозы производства пшеницы. Валовой сбор пшеницы в РФ на конец июня ожидался на уровне 83,5-84,5 млн т. Это позволяло прогнозировать стабилизацию мировых цен на зерно в сезоне 2021/22 г., что в совокупности с действующей со 2 июня 2021 г. плавающей экспортной пошлиной приводило к прогнозу умеренного роста внутрироссийских цен на пшеницу в 2021 г. на 5,2% г/г.

К сожалению, текущий год становится годом климатических сюрпризов. Засухи в России, Канаде, США привели к тому, что Минсельхоз США 12 августа снизил прогноз производства пшеницы в мире в текущем сезоне сразу на 2% до 776,9 млн т. Прогноз по РФ был уменьшен на 14,7% или 12,5 млн т до 72,5 млн т (без учета Крыма), по Канаде – на 23,8% до 24 млн т, по США – на 2,8% до 46,2 млн т. Прогнозный объем мировых запасов пшеницы на конец сезона также снижен на 4,3% до 279 млн т – минимального уровня за последние пять сезонов.

В ответ на новый прогноз Минсельхоза США цены на мировом рынке резко выросли - цена пшеницы сорта SRW на Чикагской бирже в пятницу, 13 августа неа момент закрытия торгов составила $280/т, что на 6% выше уровня закрытия прошлой недели. Цены предложения на российскую пшеницу с протеином 12,5% выросли 13 августа на 5,6% относительно закрытия прошлой недели до $285/т (FOB Новороссийск). «Открытие Research» ожидает, что продолжавшееся до 13 августа снижение плавающей экспортной пошлины на пшеницу в РФ на фоне указанного роста мировых цен приведет к росту внутренних цен на зерно в ближайшей перспективе.

В России засушливая погода, которая установилась в конце июня-июле в основных производящих регионах РФ, приводит к недобору зерна в Центре и Поволжье. Урожайность собранной пшеницы в ЦФО по данным Минсельхоза на 13 августа составляет 37,8 ц/га (-23,6% год к году), в ПФО – 17,5 ц/га (-45,1% г/г). В то же время по Югу и Сибири прогнозы пока остаются позитивными.

Отечественные аналитические агентства с середины июля начали понижать прогнозы производства пшеницы в РФ, но не настолько радикально, как Минсельхоз США. Текущие оценки находятся в диапазоне 76,2 млн т (СовЭкон) - 77 млн т (ИКАР, ПроЗерно).

Динамика мировых цен в ближайший месяц будет определяться данными о промежуточных итогах уборки в Северном полушарии. Снижения внутренних российских цен можно ожидать, когда плавающая экспортная пошлина вырастет до соответствующего текущим ценам уровня. На это потребуется месяц-два. Сейчас на фоне высоких мировых цен и низкой экспортной пошлины внутренняя цена выросла.

Исходя из этих факторов, «Открытие Research» повышает прогноз цен на пшеницу в РФ на 2021 г. до 14,2 тыс. руб. т (без НДС) или +15,8% год к году. В отсутствие механизма плавающей пошлины среднегодовые цены на пшеницу в 2021 г. могли вырасти выше 15 тыс. руб./т.



