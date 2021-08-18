В Волгограде машина сбила электросамокат с ребенком и скрылась

Происшествия 18.08.2021 10:10
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18.08.2021 10:10
В Волгограде разыскивают водителя машины, наехавшей на электросамокат с ребенком. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, дорожный инцидент произошел накануне на ул. Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе около одиннадцати часов вечера. Неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем «ВАЗ», напротив д. 10г при повороте направо в сторону ул. Профсоюзная совершил наезд на электросамокат. Двухколесным транспортным средством управлял 37-летний мужчина, который двигался в попутном направлении со своим 5-летним сыном. В результате ДТП ребенок доставлен в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.
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