Иномарка совершила кувырок на крышу вблизи Мамаева кургана в Волгограде





В результате столкновения двух иномарок на оживленной улице в Волгограде одна из машин опрокинулась на крышу. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, в ДТП, которое произошло на Второй продольной вблизи Мамаева кургана, никто не пострадал.





По предварительной информации, водитель "Chevrolet" не справился с управлением и столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем "Mitsubishi". В результате "Chevrolet" перевернулся и оказался на крыше колесами вверх. Причины случившегося выясняются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области