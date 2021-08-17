Происшествия

Житель Урюпинска в одночасье стал вором и угонщиком

Происшествия 17.08.2021 13:03
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17.08.2021 13:03


Полиция задержала 33-летнего жителя Урюпинска, совершившего ДТП на угнанном автомобиле. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в Урюпинске произошло ДТП без пострадавших с участием легковушки и автобуса. Водитель автомобиля "ВАЗ-211440" совершил столкновение с автобусом, наехал на дорожный знак, а потом сбежал с места ДТП. Однако нарушителя оперативно нашли.
Выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит, а спустя какое-то время в полицию поступило заявление от 35-летнего мужчины. Он сообщил, что не обнаружил припаркованный во дворе домовладения автомобиль ВАЗ. Установлено, что угон автомобиля и ДТП совершил один и тот же человек.
Накануне мужчины вместе распивали спиртные напитки, и подозреваемый воспользовался тем, что хозяин дома спит, взял ключи от машины и уехал кататься. Кроме того, он похитил сотовый телефон и снял с шеи спящего мужчины золотую цепочку с крестом.
В отношении задержанного составлены административные протоколы, судом уже вынесено решение о лишении его прав управления транспортными средствами на один год. В отношении мужчины также возбуждены уголовные дела по статье "Неправомерное завладение транспортным средством" и "Кража". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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