Количество заболевших COVID-19 в Волгоградской области за три месяца выросло втрое





Коронавирус стал агрессивнее по сравнению с прошлым годом, а число еженедельно выявляемых новых случаев в августе выросло в 2-3 раза по сравнению с маем-июнем текущего года. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил на сегодняшнем заседании клинического совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает ИА «Высота 102». Итогом заседания клинического совета станет новый комплекс мер, разработанных для защиты населения в осенний пик заболеваемости.

Глава региона отметил, что принятые меры позволили удержать ситуацию с распространением COVID-19 в прогнозируемых параметрах. За последнюю неделю в регионе выявлено порядка 2300 новых случаев коронавирусной инфекции, что в три раза больше, чем еженедельно в мае, в два раза больше, чем еженедельно в июне. «Это говорит о более агрессивном характере вируса, который по скорости распространения значительно, в 2-3 раза, превышает скорость распространения, с которой мы столкнулись в 2020 году», – сказал губернатор.

На высоком уровне продолжает сохраняться заболеваемость внебольничными пневмониями – в 2,5 раза выше, чем среднемноголетние значения, а именно 20,4 тысячи случаев в неделю. Распространение коронавирусной инфекции, как и ранее, носит внутрисемейный и завозной характер. Кроме того, в этом году на несколько недель раньше начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ, что создает дополнительный риск осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации. В Волгоградской области ежедневно проводится более 7 тысяч исследований на коронавирус, в том числе ПЦР-тесты, а всего с начала пандемии в регионе провели почти 2 млн исследований.

«Все это, конечно, вызывает серьезную обеспокоенность не только специалистов, но и всех нас, – отметил губернатор на заседании совета. – Эти факторы, на мой взгляд, необходимо обязательно учитывать при прогнозировании развития ситуации».

Глава региона заявил, что система здравоохранения Волгоградской области функционирует в режиме повышенных нагрузок, но при этом в целом справляется с поставленными задачами. В частности, пациенты с COVID-19 и внебольничной пневмонией лечатся амбулаторно и в ковидных палатах, в поликлиниках продолжается обеспечение бесплатными лекарствами, бесплатно проводятся ПЦР-тесты и КТ-исследования. Остальным пациентам оказывают плановую и экстренную помощь. Помимо этого продолжаются запланированные модернизация и строительство медучреждений.

Напомним, на состоявшемся в июне заседании Клинического Совета было принято решение о развертывании дополнительных инфекционных коек до общего числа в 6 тысяч коек. Уже накануне губернатор поставил задачу развернуть еще 1 тысячу инфекционных коек, чтобы сохранить плановый резерв коечного фонда не ниже 15%.

«Хорошие, но пока еще недостаточные темпы набрала вакцинация жителей Волгоградской области, которая приближается к 60% плана и составляет более 700 тысяч человек, – сказал губернатор. – На территории Волгоградской области продолжает действовать сбалансированный перечень профилактических и ограничительных мер… организованы системы контроля за выполнением этих мер».