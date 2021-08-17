Количество заболевших COVID-19 в Волгоградской области за три месяца выросло втрое

Общество 17.08.2021 12:10
0
17.08.2021 12:10
Коронавирус стал агрессивнее по сравнению с прошлым годом, а число еженедельно выявляемых новых случаев в августе выросло в 2-3 раза по сравнению с маем-июнем текущего года. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил на сегодняшнем заседании клинического совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает ИА «Высота 102». Итогом заседания клинического совета станет новый комплекс мер, разработанных для защиты населения в осенний пик заболеваемости.
Глава региона отметил, что принятые меры позволили удержать ситуацию с распространением COVID-19 в прогнозируемых параметрах. За последнюю неделю в регионе выявлено порядка 2300 новых случаев коронавирусной инфекции, что в три раза больше, чем еженедельно в мае, в два раза больше, чем еженедельно в июне. «Это говорит о более агрессивном характере вируса, который по скорости распространения значительно, в 2-3 раза, превышает скорость распространения, с которой мы столкнулись в 2020 году», – сказал губернатор.
На высоком уровне продолжает сохраняться заболеваемость внебольничными пневмониями – в 2,5 раза выше, чем среднемноголетние значения, а именно 20,4 тысячи случаев в неделю. Распространение коронавирусной инфекции, как и ранее, носит внутрисемейный и завозной характер. Кроме того, в этом году на несколько недель раньше начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ, что создает дополнительный риск осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации. В Волгоградской области ежедневно проводится более 7 тысяч исследований на коронавирус, в том числе ПЦР-тесты, а всего с начала пандемии в регионе провели почти 2 млн исследований.
«Все это, конечно, вызывает серьезную обеспокоенность не только специалистов, но и всех нас, – отметил губернатор на заседании совета. – Эти факторы, на мой взгляд, необходимо обязательно учитывать при прогнозировании развития ситуации».
Глава региона заявил, что система здравоохранения Волгоградской области функционирует в режиме повышенных нагрузок, но при этом в целом справляется с поставленными задачами. В частности, пациенты с COVID-19 и внебольничной пневмонией лечатся амбулаторно и в ковидных палатах, в поликлиниках продолжается обеспечение бесплатными лекарствами, бесплатно проводятся ПЦР-тесты и КТ-исследования. Остальным пациентам оказывают плановую и экстренную помощь. Помимо этого продолжаются запланированные модернизация и строительство медучреждений.
Напомним, на состоявшемся в июне заседании Клинического Совета было принято решение о развертывании дополнительных инфекционных коек до общего числа в 6 тысяч коек. Уже накануне губернатор поставил задачу развернуть еще 1 тысячу инфекционных коек, чтобы сохранить плановый резерв коечного фонда не ниже 15%.
«Хорошие, но пока еще недостаточные темпы набрала вакцинация жителей Волгоградской области, которая приближается к 60% плана и составляет более 700 тысяч человек, – сказал губернатор. – На территории Волгоградской области продолжает действовать сбалансированный перечень профилактических и ограничительных мер… организованы системы контроля за выполнением этих мер».
Реклама
Смотрите, кто еще: общественную палату Волгоградской области доукомплектовали старыми-новыми кадрами17.08.2021 13:25
Общество 17.08.2021 13:25
Поликлиники Волгоградской области переводят на круглосуточный режим работы17.08.2021 13:04
Общество 17.08.2021 13:04
День «ЕвроХима» в Котельниково пройдет онлайн17.08.2021 11:52
Общество 17.08.2021 11:52
Скончался настоятель Свято-Никольского храма в Волгограде17.08.2021 11:40
Общество 17.08.2021 11:40
Прожиточный минимум для детей в Волгоградской области отстал от жизни17.08.2021 09:35
Общество 17.08.2021 09:35
Еще один город Волгоградской области затопило ливнем17.08.2021 08:34
Общество 17.08.2021 08:34
«Это издевательство»: в Волгограде инвалиды и старики оказались заложниками девятиэтажки без лифтов16.08.2021 19:56
Общество 16.08.2021 19:56
Экскурсия по затопленному городу: житель Калача-на-Дону снял на видео последствия ливня16.08.2021 18:27
Общество 16.08.2021 18:27
Приставы арестовали у волгоградки машину с документами на операцию 10-летнему сыну16.08.2021 18:06
Общество 16.08.2021 18:06
В Волгоградской области ожидаются температурные скачки16.08.2021 17:29
Общество 16.08.2021 17:29
Туризм, супермаркеты и сервисы знакомств наращивают онлайн-продажи, в офлайн возвращается покупка обуви16.08.2021 16:16
Общество 16.08.2021 16:16
В детсаду под Волгоградом закрылись две группы из-за коронавируса16.08.2021 16:08
Общество 16.08.2021 16:08
Из-за АЧС в Волгоградской области отстреливают диких кабанов16.08.2021 14:24
Общество 16.08.2021 14:24
Улицы Калача-на-Дону вновь затопило после ливня с грозой в Волгоградской области16.08.2021 14:12
Общество 16.08.2021 14:12
Не хуже, не лучше: в Волгоградской области остается высокой заболеваемость коронавирусом16.08.2021 12:58
Общество 16.08.2021 12:58
Реклама