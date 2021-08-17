В Волжском нашли водителя маршрутки после наезда на пенсионерку

Расследования 17.08.2021 09:53
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17.08.2021 09:53
В Волжском 66-летняя пенсионерка попала под колеса маршрутного такси. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне на улице Энгельса, по которой двигался «ГАЗ-322132» без пассажиров. В это время дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходила 66-летняя женщина. В результате наезда микроавтобуса пенсионерка получила травмы и была госпитализирована. Водитель с места происшествия скрылся. Однако его личность удалось установить.
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