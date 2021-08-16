









Начало недели обернулось для жителей Калача-на-Дону в Волгоградской области настоящим квестом. После ливня с грозой минувшим утром улицы города превратились в венецианские каналы , по которым невозможно ни проехать, ни пройти. Кадры из подтопленного города воинской славы прислал ИА «Высота 102» местный житель Павел Журавлев.

В Калаче-на-Дону, где местные жители не встречали люки ливневой канализации, последствия потопа устраняют «доисторическим» способом – с помощью ассенизаторской машины. Сколько рейсов понадобится сделать такому автомобилю, чтобы откачать с улиц всю воду, калачевцы не берутся подсчитать. До тех пор, пока улицы не осушат, многим пешеходам приходится строить сложные маршруты, чтобы обогнуть гигантские лужи, или вовсе перебираться по заборам частных домов. В зону подтопления попали улицы Ленина, Кирова, переулок Пушкина, территория возле отремонтированного дома культуры на улице Октябрьской и другие.

Напомним, ливень с грозой и сильным ветром обрушился на Калачевский район сегодня рано утром. «Сильный дождь начался в 4 часа утра и шел полчаса, потом ослаб, затем уже мелкий дождик моросил, – рассказал Павел Журавлев. – Возможно, рано утром был и град – грохот стоял сильный».