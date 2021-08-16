В Волгоградской области ожидаются температурные скачки





До 13-18 градусов ночью и 37 градусов днем ожидают сегодня и завтра в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС. Ночью возможны грозы, кратковременные дожди, а днем существенных осадков не предвидится.

Ветер восточных направлений 5-10 м/с, при грозах порывы 13-18 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. По области температура воздуха ночью будет +18...+23°, местами до +13º; днем +32...+37°. В Волгограде ночью ожидается +20...+22º, днем +33...+35º. На территории региона сохранится чрезвычайная пожароопасность.



