Семьям Волгоградской области не хватает доходов для выживания





Семьи в Волгоградской области живут в основном за счет денежных доходов, накоплений, кредитов, а также продуктов питания, произведенных на своих подворьях или дачах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по данным выборочного исследования бюджетов домашних хозяйств в первом квартале этого года основную долю в располагаемых ресурсов таких хозяйств занимают денежные доходы. В среднем на одного члена домохозяйства приходится 22617 рублей. В структуре располагаемых ресурсов населения Волгоградской области денежный доход составляет большую часть - 89,1%. Стоимость натуральных поступлений продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в Волгоградской области сложилась на уровне – 3,8%. Но этого не хватает семьям для выживания. Поэтому в ход идут заемные средства и израсходованные сбережения – в структуре располагаемых ресурсов кредиты и накопления составили 7,1%. В Российской Федерации данный показатель зафиксирован на уровне 7,0%, в Южном федеральном округе – 2,9%.



