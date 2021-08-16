Общество

Семьям Волгоградской области не хватает доходов для выживания

Общество 16.08.2021 17:03
0
16.08.2021 17:03


Семьи в Волгоградской области живут в основном за счет денежных доходов, накоплений, кредитов, а также продуктов питания, произведенных на своих подворьях или дачах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по данным выборочного исследования бюджетов домашних хозяйств в первом квартале этого года  основную долю в располагаемых ресурсов таких хозяйств занимают денежные доходы. В среднем на одного члена домохозяйства приходится  22617 рублей. В структуре располагаемых ресурсов населения Волгоградской области денежный доход составляет большую часть -  89,1%. Стоимость натуральных поступлений продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в Волгоградской области сложилась на уровне – 3,8%.  Но этого не хватает семьям для выживания. Поэтому в ход идут заемные средства и израсходованные сбережения –  в структуре располагаемых ресурсов кредиты и накопления составили 7,1%. В Российской Федерации данный показатель зафиксирован на уровне 7,0%, в Южном федеральном округе – 2,9%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
16.08.2021 19:56
Общество 16.08.2021 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2021 18:27
Общество 16.08.2021 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2021 18:06
Общество 16.08.2021 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2021 17:29
Общество 16.08.2021 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2021 16:16
Общество 16.08.2021 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.08.2021 16:08
Общество 16.08.2021 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2021 14:24
Общество 16.08.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2021 14:12
Общество 16.08.2021 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2021 12:58
Общество 16.08.2021 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2021 12:32
Общество 16.08.2021 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.08.2021 11:51
Общество 16.08.2021 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2021 11:05
Общество 16.08.2021 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2021 08:58
Общество 16.08.2021 08:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.08.2021 08:29
Общество 16.08.2021 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2021 18:54
Общество 15.08.2021 18:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:56
«Это издевательство»: в Волгограде инвалиды и старики оказались заложниками девятиэтажки без лифтовСмотреть фотографии
18:27
Экскурсия по затопленному городу: житель Калача-на-Дону снял на видео последствия ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Приставы арестовали у волгоградки машину с документами на операцию 10-летнему сынуСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской области ожидаются температурные скачкиСмотреть фотографии
17:03
Семьям Волгоградской области не хватает доходов для выживанияСмотреть фотографии
16:16
Туризм, супермаркеты и сервисы знакомств наращивают онлайн-продажи, в офлайн возвращается покупка обувиСмотреть фотографии
16:08
В детсаду под Волгоградом закрылись две группы из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:34
Пропавшего в Волгограде семилетнего мальчика нашли на улицеСмотреть фотографии
15:24
Группа компаний «Ростелеком» объединит лучшие подходы к работе с частными клиентами мобильной и фиксированной связиСмотреть фотографии
14:24
Из-за АЧС в Волгоградской области отстреливают диких кабановСмотреть фотографии
14:12
Улицы Калача-на-Дону вновь затопило после ливня с грозой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:51
У волжанина изъяли автомобиль после гонок по паркуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
«Ситиматик-Волгоград»: уклонение от оплаты долга невыгодно для самих абонентовСмотреть фотографии
12:58
Не хуже, не лучше: в Волгоградской области остается высокой заболеваемость коронавирусомСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде задержали серийного взломщика банкоматовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Новый старт: дома в центре Волгограда обрели заботливую УКСмотреть фотографии
11:54
Глава турфирмы в Волгограде идет под суд за обман 36 клиентовСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области заканчиваются места для лечения ковидниковСмотреть фотографии
11:37
В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по обвинению волгоградского генерала в терроризме (ФОТО)Смотреть фотографии
11:05
Прокуратура из-за ковида рекомендует волгоградцам жаловаться письменноСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде перевернулась иномарка с пенсионеркой за рулемСмотреть фотографии
10:26
Руководители технических служб ТМК обсудили стратегию развития компании в современных условияхСмотреть фотографии
09:57
Газпромбанк снизил ставку по льготной ипотеткеСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области за один месяц закрылись 312 организацийСмотреть фотографии
08:58
Паспорт и СНИЛС: ВАИЖК выдает ипотеку по двум документамСмотреть фотографии
08:29
Мост через Волжскую ГЭС готовят к открытиюСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде живший у друга на даче пенсионер пропал при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
20:00
Ковидные палаты больницы на севере Волгоградской области залило во время капремонта крышиСмотреть фотографии
18:54
«Сложатся как карточный домик»: волгоградцы спасают свои многоэтажки от падения в оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Московская компания пытается помешать продаже имущества завода-банкрота в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 