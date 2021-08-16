В детсаду под Волгоградом закрылись две группы из-за коронавируса

Общество 16.08.2021 16:08
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16.08.2021 16:08
В детском саду поселка Госпитомник Среднеахтубинского района Волгоградской области выявлены двое заболевших коронавирусом воспитанников. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, одна группа закрылась на карантин из-за ребенка, у которого подтвердился диагноз COVID-19. Но уже завтра прием детей в эту группу возобновится. С завтрашнего дня уходит на карантин другая группа, где также зафиксирован единичный случай заболевания.
Напомним, в настоящее в Волгоградской области коронавирус выявляется в основном в семейных очагах. В регионе применяют практику закрытия отдельных групп и классов в случае обнаружения заболевших в дошкольных учреждениях, школах и других учебных заведениях.
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