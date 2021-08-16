Общество

Туризм, супермаркеты и сервисы знакомств наращивают онлайн-продажи, в офлайн возвращается покупка обуви

Общество 16.08.2021 16:16
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16.08.2021 16:16


МТС Банк изучил, как изменились онлайн-траты жителей Волгоградской области во втором квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, на основе анализа собственных данных аналитики выделили топ-5 категорий, в которых покупатели активно расплачиваются в сети: туристические агентства, доставка товаров из супермаркетов, сервисы знакомств, аптеки и заказ мебели. В то же время, в магазинах одежды рост онлайн-продаж значительно снизил свой темп, а в обувных магазинах наблюдается отрицательная динамика – количество транзакций упало на четверть.
Покупка продуктов питания и товаров первой необходимости, приобретение туристических путевок, лекарств и мебели, которые еще несколько лет назад подразумевали только офлайн-продажи, сегодня продолжают плотно закрепляться в онлайне. Сначала рост онлайн-оборотов происходил за счет отсутствия офлайн-альтернатив во время периода самоизоляции во втором квартале 2020 года, а затем — за счет появления новых удобных сервисов. 
Дорвались до отпуска
По итогам второго квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый значительный прирост по количеству транзакций в онлайне показали туристические агентства – в 5,4 раза, средний чек при этом снизился на 10% до 18900 рублей. Для россиян открылось несколько зарубежных направлений, наблюдалось значительное оживление внутреннего туризма, также сами агентства переориентировались на онлайн-общение с путешественниками.Снижение среднего чека аналитики банка связывают с недоступностью из-за ограничений дорогостоящих курортных стран.
Мегамаркет на дом
На втором месте оказались супермаркеты – прирост 5,2 раза. Ритейл за минувший год активно продвигал онлайн-заказы на сайтах и в приложениях, некоторые торговые сети дополнительно создали специальные сервисы для доставки. Россияне оценили удобство онлайн-заказов, экономию времени, а зачастую и средств, благодаря специальным промокодами скидкам. Средний чек вырос незначительно – на 6% до 1410 рублей. 
Курс на дейтинг
В топ-3 категорий по росту онлайн-платежей год к году также сервисы знакомств – увеличение в 4,9 раза. Примечательно, что средний чек на сервисах знакомств вырос практически в два раза до 950 рублей. Также отметим, что доля женщин, пользующихся платными услугами сервисов знакомств,увеличилась в 1,5 раза.
Топ-5 категорий по росту онлайн-продаж 2Q 2021 к 2Q 2020 по данным МТС Банка

Без примерки никуда
Магазины одежды и обуви, которые прошлой весной были лидерами по росту онлайн-продаж, существенно откатились обратно в традиционный формат торговли. Во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2020 года количество транзакций выросло в 7,8 раз. На сегодняшний день рост значительно замедлился и составляет во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2020 года всего 71%. В магазинах обуви наблюдается отрицательная динамика — количество онлайн-транзакций во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года стало меньше на 25%. Также в обеих категориях наблюдается ощутимое снижение среднего чека: на одежду – 18% до 1510 рублей, а на обувь – 20% до 4880 рублей.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Волгоградской области. Учитывались платежные операции в первом полугодии 2020 и 2021 годов, совершенные с помощью онлайн-оплаты банковской картой, в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.


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