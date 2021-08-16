Группа компаний «Ростелеком» объединит лучшие подходы к работе с частными клиентами мобильной и фиксированной связи





Обеспечение лидерства группы компаний на рынке B2C — один из важнейших приоритетов новой стратегии «Ростелекома» на 2021–2025 годы. Достичь этой цели планируется за счет развития конвергентных продуктовых предложений на основе мобильной и фиксированной связи, цифровых продуктов, в первую очередь видеосервиса Wink, и лучшего клиентского сервиса. Кроме того, объединенная стратегия работы группы компаний на рынке B2C подразумевает реализацию синергетических эффектов в управлении затратами, в том числе на развитие сети, ИТ-инфраструктуры и новых продуктов. об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Старший вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Антон Годовиков 16 августа 2021 года занял одновременно должность первого заместителя генерального директора Tele2. На новой позиции он сфокусируется на разработке и внедрении объединенной стратегии в сегменте В2С, а также реализации синергетических эффектов в рамках группы компаний «Ростелеком». Организационные изменения призваны обеспечить взаимопроникновение лучших практик обеих компаний в работе с частными клиентами.

«Мы продолжаем последовательно реализовывать новую стратегию “Ростелекома”, объединяя лучшие практики и выстраивая единые подходы в работе с ключевыми сегментами клиентов. Оператор Tele2 добился высоких результатов на высококонкурентном массовом рынке и в клиентском сервисе. Сильные стороны есть и в блоке B2C “Ростелекома”. Вместе мы активно предлагаем совместные конвергентные сервисы. Логично соединить лучший опыт и решения для пользы всех частных клиентов группы компаний. Объединенная стратегия работы на рынке B2C, разработкой которой займется совместная команда под кураторством Антона Годовикова, призвана вывести отношения с частными клиентами по всем услугам на качественно новый уровень и одновременно улучшить показатели эффективности бизнеса», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Tele2 совместно с “Ростелекомом” уже представили рынку целый ряд инновационных конвергентных продуктов. Большим спросом пользуются тарифы с бесплатной подпиской на видеосервис Wink с оптимальным предложением телеканалов и киносериального контента. Tele2 также первой в мире предложила сервис обмена неизрасходованных минут на фильмы из коллекции Wink. Среди абонентов-геймеров пользуется успехом тариф “Игровой”с включенными эксклюзивными опциями в наиболее популярных онлайн-играх. В рамках коммуникационной платформы “Другие правила”Tele2 регулярно выводит на рынок инновационные продукты, не имеющие аналогов в телеком-отрасли. Успешность выбранной бизнес-стратегии подтверждается лидерством Tele2 как по росту бизнеса, так и по показателю NPS. Уверен, что дальнейшее проникновение лучших практик клиентского сервиса и продуктовых решений между двумя компаниями еще более усилит позиции Tele2 на рынке», — отметил генеральный директор Tele2 Андрей Патока.



