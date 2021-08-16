Экономика

Группа банка «Открытие» более чем в два раза увеличила портфель факторинговых сделок

Экономика 16.08.2021 15:02 Новости компаний
0
16.08.2021 15:02 Новости компаний


«Открытие Факторинг» (входит в группу банка «Открытие») по результатам первого полугодия 2021 года увеличил факторинговый портфель на 131% год к году. Объем портфеля достиг 28 млрд рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Открытие Факторинг» – универсальная факторинговая компания, оказывающая услуги факторинга во всех клиентских сегментах и отраслях, обеспечивая востребованные решения по финансированию дебиторской и кредиторской задолженности. Для компании одинаково важно расширять объемы сотрудничества как с крупными корпоративными клиентами, так и с компаниями из сегмента МСП.
В первом полугодии 2021 года «Открытие Факторинг» активно развивал региональную сеть, обеспечив свое присутствие в 5 новых городах. Компания по-прежнему обслуживает клиентов онлайн по всей России, но также предоставляет возможность офлайн взаимодействия в 11 городах страны. 
Александр Пестов, генеральный директор «Открытие Факторинг»: «Факторинговый рынок развивается благодаря усилиям тех игроков, кто способен меняться и адаптироваться под текущие реалии, предлагая индивидуальные решения для клиентов. За 6 месяцев 2021 года наша команда показала достойный результат. Мы усилили команду ключевых сотрудников, пригласив экспертов с большим опытом работы в риск-менеджменте, информационных технологиях, продажах и юридическом сопровождении сделок, что позволило оптимизировать наши бизнес- процессы и продуктовые предложения. Наши клиенты получают удобные инструменты и эффективные способы пополнения оборотного капитала».
«Открытие Факторинг» максимально фокусируется на развитии дистанционных сервисов и оптимизации клиентского пути. Компания развивает собственное платформенное решение, поддерживающее многоролевую модель для пользователей. У каждого клиента есть возможность работать на платформе в нескольких ролях: в роли поставщика, получая финансирование под уступаемую дебиторскую задолженность, в роли дебитора – акцептуя поставки, передаваемые на финансирование его поставщиками, а также в роли принципала – поручая фактору исполнение реестров платежей в адрес своих поставщиков.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
16.08.2021 13:39
Экономика 16.08.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2021 12:20
Экономика 16.08.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 11:49
Экономика 16.08.2021 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 10:26
Экономика 16.08.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 10:12
Экономика 16.08.2021 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 09:57
Экономика 16.08.2021 09:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 09:55
Экономика 16.08.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2021 16:09
Экономика 15.08.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2021 11:19
Экономика 15.08.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2021 11:48
Экономика 14.08.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2021 19:09
Экономика 13.08.2021 19:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2021 14:06
Экономика 13.08.2021 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2021 10:38
Экономика 13.08.2021 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2021 15:47
Экономика 12.08.2021 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2021 13:02
Экономика 12.08.2021 13:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:56
«Это издевательство»: в Волгограде инвалиды и старики оказались заложниками девятиэтажки без лифтовСмотреть фотографии
18:27
Экскурсия по затопленному городу: житель Калача-на-Дону снял на видео последствия ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Приставы арестовали у волгоградки машину с документами на операцию 10-летнему сынуСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской области ожидаются температурные скачкиСмотреть фотографии
17:03
Семьям Волгоградской области не хватает доходов для выживанияСмотреть фотографии
16:16
Туризм, супермаркеты и сервисы знакомств наращивают онлайн-продажи, в офлайн возвращается покупка обувиСмотреть фотографии
16:08
В детсаду под Волгоградом закрылись две группы из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:34
Пропавшего в Волгограде семилетнего мальчика нашли на улицеСмотреть фотографии
15:24
Группа компаний «Ростелеком» объединит лучшие подходы к работе с частными клиентами мобильной и фиксированной связиСмотреть фотографии
14:24
Из-за АЧС в Волгоградской области отстреливают диких кабановСмотреть фотографии
14:12
Улицы Калача-на-Дону вновь затопило после ливня с грозой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:51
У волжанина изъяли автомобиль после гонок по паркуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
«Ситиматик-Волгоград»: уклонение от оплаты долга невыгодно для самих абонентовСмотреть фотографии
12:58
Не хуже, не лучше: в Волгоградской области остается высокой заболеваемость коронавирусомСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде задержали серийного взломщика банкоматовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Новый старт: дома в центре Волгограда обрели заботливую УКСмотреть фотографии
11:54
Глава турфирмы в Волгограде идет под суд за обман 36 клиентовСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области заканчиваются места для лечения ковидниковСмотреть фотографии
11:37
В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по обвинению волгоградского генерала в терроризме (ФОТО)Смотреть фотографии
11:05
Прокуратура из-за ковида рекомендует волгоградцам жаловаться письменноСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде перевернулась иномарка с пенсионеркой за рулемСмотреть фотографии
10:26
Руководители технических служб ТМК обсудили стратегию развития компании в современных условияхСмотреть фотографии
09:57
Газпромбанк снизил ставку по льготной ипотеткеСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области за один месяц закрылись 312 организацийСмотреть фотографии
08:58
Паспорт и СНИЛС: ВАИЖК выдает ипотеку по двум документамСмотреть фотографии
08:29
Мост через Волжскую ГЭС готовят к открытиюСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде живший у друга на даче пенсионер пропал при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
20:00
Ковидные палаты больницы на севере Волгоградской области залило во время капремонта крышиСмотреть фотографии
18:54
«Сложатся как карточный домик»: волгоградцы спасают свои многоэтажки от падения в оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Московская компания пытается помешать продаже имущества завода-банкрота в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 