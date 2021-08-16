



«Открытие Факторинг» (входит в группу банка «Открытие») по результатам первого полугодия 2021 года увеличил факторинговый портфель на 131% год к году. Объем портфеля достиг 28 млрд рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

«Открытие Факторинг» – универсальная факторинговая компания, оказывающая услуги факторинга во всех клиентских сегментах и отраслях, обеспечивая востребованные решения по финансированию дебиторской и кредиторской задолженности. Для компании одинаково важно расширять объемы сотрудничества как с крупными корпоративными клиентами, так и с компаниями из сегмента МСП.

В первом полугодии 2021 года «Открытие Факторинг» активно развивал региональную сеть, обеспечив свое присутствие в 5 новых городах. Компания по-прежнему обслуживает клиентов онлайн по всей России, но также предоставляет возможность офлайн взаимодействия в 11 городах страны.

Александр Пестов, генеральный директор «Открытие Факторинг»: «Факторинговый рынок развивается благодаря усилиям тех игроков, кто способен меняться и адаптироваться под текущие реалии, предлагая индивидуальные решения для клиентов. За 6 месяцев 2021 года наша команда показала достойный результат. Мы усилили команду ключевых сотрудников, пригласив экспертов с большим опытом работы в риск-менеджменте, информационных технологиях, продажах и юридическом сопровождении сделок, что позволило оптимизировать наши бизнес- процессы и продуктовые предложения. Наши клиенты получают удобные инструменты и эффективные способы пополнения оборотного капитала».

«Открытие Факторинг» максимально фокусируется на развитии дистанционных сервисов и оптимизации клиентского пути. Компания развивает собственное платформенное решение, поддерживающее многоролевую модель для пользователей. У каждого клиента есть возможность работать на платформе в нескольких ролях: в роли поставщика, получая финансирование под уступаемую дебиторскую задолженность, в роли дебитора – акцептуя поставки, передаваемые на финансирование его поставщиками, а также в роли принципала – поручая фактору исполнение реестров платежей в адрес своих поставщиков.