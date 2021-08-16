Из-за АЧС в Волгоградской области отстреливают диких кабанов





В Волгоградской области ужесточены меры по недопущению возникновения новых очагов африканской чумы свиней. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в облкомприроды, среди проводимых мероприятий – обследование охотугодий, обеспечение отсутствия дикого кабана вблизи свинокомплексов, регулирование численности диких животных.

Отмечается, что с целью выявления случаев падежа диких кабанов, а также фактов незаконного захоронения в лесах павших свиней, совместно с работниками ветеринарных служб и представителями органов местного самоуправления проводятся обследования охотничьих угодий. Вокруг свиноводческих комплексов определены буферные зоны, на территории которых принимаются меры по недопущению обитания диких кабанов.

Ведется постоянный мониторинг численности диких животных. Так, при достижении количественного показателя более 0,25 особи кабана на 1000 га в границах муниципального района принимаются меры по сокращению его поголовья. Параллельно ведется работа по информированию населения об опасности АЧС.

Напомним, сразу несколько вспышек африканской чумы свиней было зафиксировано в Волгоградской области на прошлой неделе. Падеж животных произошел в поселке Стандартный Среднеахтубинского района и в хуторе Ендовский Серафимовичского района. Мертвые свиньи были обнаружены и в водоеме в хуторе Еланский Кумылженского района. На этих территориях проводятся карантинные мероприятия.

Фото: облкомприроды