Не хуже, не лучше: в Волгоградской области остается высокой заболеваемость коронавирусом

Общество 16.08.2021 12:58
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16.08.2021 12:58
За минувшие сутки в Волгоградской области выявлены 332 новых заболевших коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, еще 15 жителей региона умерли от этой инфекции. Всего в Волгоградской области уже 2061 человек стали жертвами пандемии.
Напомним, накануне в регионе было зафиксировано 337 случаев заболевания коронавирусом. Сообщалось также о 14 умерших. Последние дни суточная статистика сохраняется примерно на одном и том же уровне.
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