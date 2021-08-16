Не хуже, не лучше: в Волгоградской области остается высокой заболеваемость коронавирусом





За минувшие сутки в Волгоградской области выявлены 332 новых заболевших коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, еще 15 жителей региона умерли от этой инфекции. Всего в Волгоградской области уже 2061 человек стали жертвами пандемии.

Напомним, накануне в регионе было зафиксировано 337 случаев заболевания коронавирусом. Сообщалось также о 14 умерших. Последние дни суточная статистика сохраняется примерно на одном и том же уровне.



