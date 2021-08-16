Новый старт: дома в центре Волгограда обрели заботливую УК





Многоквартирные дома в Центральном районе Волгограда, которые обслуживала лишенная лицензии УК «Уютный город», взяла под управление ООО «УК «Сириус». Новую заботливую компанию обрели пять многоэтажек, которые предыдущая нерадивая фирма бросила в феврале 2021 года, сообщил ИА «Высота 102» директор УК «Сириус» Виталий Стеценко.

При выборе новой управляющей компании жители Волгограда тщательно оценивали, сможет ли она привести в порядок придомовую территорию, установить новые скамейки и урны, обеспечить чистоту подъездов, освещение и видеонаблюдение. Это лишь минимальный регламент работ, проводимых специалистами управляющих компаний и ТСЖ.

Однако на рынке остались еще УК, которые не заинтересованы в эффективной работе и действуют только на бумаге. «Мы столкнулись с такой проблемой, начиная обслуживать в 2020 году дома в южных районах города, но не думали, что такое есть и в Центральном районе. Я говорю о домах по адресам Комсомольская, 10, Советская, 4, Комсомольская, 18, Коммунистическая, 18а, Чуйкова, 23», – рассказал Виталий Стеценко.

Управляющим компаниям, которые взяли на себя заботу об этих и еще 25-ти многоквартирных домах, пришлось «разбирать завалы».





Подпись: пережитки «Уютного города».

Фирмы столкнулись с забитыми мусоропроводами, затопленными подвалами, оставленными без обслуживания лифтами, внутридомовым вентиляционным, газовым оборудованием, отсутствием какой-либо технической документации.

«Я сам беседовал с председателями советов многоквартирных домов, принятых нами на обслуживание, выслушал их пожелания и наказы. Понял, что работы предстоит много и что надо незамедлительно браться за решение насущных вопросов», – прокомментировал Виталий Стеценко.

Работу по наведению порядка теперь уже в своем хозяйстве УК «Сириус» начала с масштабной уборки домов и подвалов, промывки и подготовки систем отопления. Специалисты также провели опиловку сухих деревьев, организовали полив кустарников и цветов во дворах.





Подпись: полив и уборка МКД по ул. Советская 4

«Это все было выполнено на 90% в кратчайшие сроки. На достигнутом останавливаться не будем. Фактически компания «Сириус» находится на новом старте. Предстоит много работы. Это центр города, а значит его лицо, соответственно и большая ответственность», – утверждает Виталий Стеценко.