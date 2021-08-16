Руководители технических служб ТМК обсудили стратегию развития компании в современных условиях





Службы по технологии и качеству предприятий Трубной Металлургической Компании (ТМК) обсудили текущие вопросы и стратегию технического развития компании на совещании, которое состоялась на площадке Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в ТМК. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в работе приняли участие более 50 технических руководителей и специалистов.

Трехдневная программа совещания объединила пленарные заседания, тематические сессии, фокусные группы. Участники также посетили основные подразделения ВТЗ и ознакомились с программой модернизации электросталеплавильного цеха, призванной организовать производство новых коррозионностойких и нержавеющих марок стали.





«Рост компании и современные тенденции развития промышленности ставят перед нами новые задачи. Сегодня мы сосредоточены на повышении производственного и научно-технологического потенциала ТМК по итогам интеграции Первоуральского новотрубного (ПНТЗ) и Челябинского трубопрокатного (ЧТПЗ) заводов, на применении лучших практик, реализации проектов по цифровизации, а также внедрении принципов устойчивого развития и «зеленого» инвестирования. Работа по этим стратегическим направлениям будет способствовать синергии во всех бизнес-процессах предприятий ТМК, что позволит компании наращивать конкурентные преимущества», — сказал первый заместитель генерального директора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков.

«Поиск эффективных ответов и стратегий реагирования на глобальные вызовы времени возможен только в условиях открытого диалога специалистов и конструктивной обратной связи, чему и способствуют подобные встречи», — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.



