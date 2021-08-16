Мост через Волжскую ГЭС готовят к открытию

Общество 16.08.2021 08:29
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16.08.2021 08:29
Совсем чуть-чуть осталось потерпеть водителям, уже уставших от бесконечных пробок на мосту через Волжскую ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», в минувшие выходные на мостовом переходе дорожники полностью закончили укладку последнего слоя асфальта. Открытие движения в полном объеме – вопрос всего лишь нескольких дней.
Капитальный ремонт изношенного мостового перехода начался в 2019 году. Работы проводились в несколько этапов, всего на эти цели было потрачено немногим менее миллиарда рублей. Последние несколько месяцев на этом объекте действовало реверсивное движение, из-за чего на мосту образовывались огромные пробки.
Между тем, в скором времени в регионе начнется ремонт другого моста через реку Ахтуба на трассе «Средняя Ахтуба-Краснослободск». Решается вопрос о его закрытии на время ремонта или об организации другой схемы движения.
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