Экономика

Банк «Открытие» нарастил выдачу кредитных карт более чем в полтора раза

Экономика 15.08.2021 11:19 Новости компаний
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15.08.2021 11:19 Новости компаний


Банк «Открытие» по итогам первого полугодия увеличил выдачу кредитных карт розничным клиентам на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Наибольший прирост (более 100%) был зафиксирован в сегменте предодобренных карт, оформленных в онлайн-каналах банка (в том числе виртуальные карты). Также более чем вдвое выросла выдача кредитных карт в дополнение к зарплатным картам. Это стало возможным благодаря новому процессу оформления кредитной карты, который занимает всего 3 минуты.
Средний размер одобренного кредитного лимита при этом вырос на треть и достиг 87 тысяч рублей, превысив допандемийный уровень.
«Кредитная карта остается для клиентов привлекательным финансовым инструментом, который позволяет не только удобно и безопасно оплачивать ежедневные покупки, но и получать кешбэк или экономить на процентах, используя льготный период. Мы рады видеть, что благодаря кешбэку 2% за все, льготному периоду до 120 дней и возможности бесплатно снимать наличные где угодно всё больше людей выбирают кредитные карты банка «Открытие», - отмечает Федор Портных, старший бизнес-лидер по кредитным картам банка «Открытие».
На сегодняшний день линейка кредитных карт банка «Открытие» представлена картой «Opencard» с кешбэком, картой «120 дней» с длинным льготным периодом, а также премиальной картой «Всё что надо», которая объединила в себе все возможности, которые важны пользователям кредитных карт. Со всеми преимуществами кредитных карт банка «Открытие» можно познакомиться на сайте банка.          

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