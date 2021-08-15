Волгоградцы недовольны ремонтом улицы в частном секторе

Общество 15.08.2021 11:03
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15.08.2021 11:03
Жители Волгограда, проживающие на улице Кубанская, недовольны тем, как ремонтируют эту дорогу. «Мы так долго ждали ремонта нашей улицы и очень обрадовались, когда он, наконец, начался, - рассказали ИА «Высота 102» горожане. – Но, если начало улицы дорожники делали хорошо, то вот ее окончание – по нашему мнению, тяп-ляп. Бордюры установили не везде, асфальт укладывают почти вровень с обочиной. Нетрудно догадаться, что через некоторое время края асфальтового покрытия просто раскрошатся. А на перекрестке с улицей Пермская асфальт и вовсе укладывают кусками».
В администрации Волгограда, впрочем, заверили, что ремонт Кубанской идет в строгом соответствии с проектной документацией. По поводу отсутствия бордюров на некоторых участках здесь пояснили, что их здесь не было и до реконструкции улицы, что связано с особенностями частного сектора – к домам нужно обеспечить подъезд. А обочины дорожники приведут в порядок после окончания ремонта. В мэрии также пообещали, что перекресток с улицей Пермская дорожники доделают после того, как отремонтируют эту дорогу, которая также стоит в планах реконструкции городских улиц.
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