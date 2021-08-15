Бесправный водитель протаранил автобус в Волгограде

Происшествия 15.08.2021 10:07
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15.08.2021 10:07
Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-21150» с автобусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 25-летний водитель легковушки, не имеющий водительских документов, при совершении поворота не уступил дорогу и столкнулся с автобусом «ЛиАЗ-529267». В результате медицинская помощь понадобилась 69-летней пассажирке автобуса. Пострадавшую госпитализировали.
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