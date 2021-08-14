



Приемная кампания-2021 в вузах Волгограда подходит к концу: уже изданы первые приказы о зачислении целевиков и льготников на очную форму обучения. На следующей неделе университеты примут студентов на общих основаниях, в том числе заочников. ИА «Высота 102» выяснило, кем больше всего хотят стать вчерашние волгоградские выпускники и их ровесники из других регионов, выбравшие вузы Волгоградской области.

Информагентство проанализировало, по каким направлениям подготовки на общий конкурс больше всего было подано заявлений от абитуриентов в вузы Волгоградской области. Так, в Волгоградском государственном университете топ-3 популярных специализаций традиционно возглавила юриспруденция – 776 заявлений. Количество бюджетных мест на этой специальности – всего семь, включая три места для целевиков и льготников. На платное обучение могут принять еще 80 человек.

Второе место с 745-ю заявлениями делят направления «Информатика и вычислительная техника» (112 бюджетных мест, включая шесть квотированных) и «Судебная и прокурорская деятельность» (20 бюджетных мест, в том числе 17 целевых, два льготных). На программистов в ВолГУ могут принять еще 15 человек платно, для будущих судей и прокуроров открыто 90 мест по договору. На третьем месте по популярности находится «Социология», куда подали 742 заявления, при наличии 17-ти бюджетных мест и 10-ти платных.

Информатику и вычислительную технику в Волгоградском государственном техническом университете хотят изучать 969 человек – столько заявлений в совокупности было подано на это направление подготовки. Количество бюджетных мест на очной, заочной и вечерней форме обучения – 107. Еще 964 заявлений было подано по направлению подготовки «Строительство», где предусмотрено 233 бюджетных места на общем конкурсе. На третьем месте в этом вузе – «Программная инженерия», которую выпускники ВолгГТУ называют самой сложной специальностью в университете. Сюда подали 733 заявления при наличии 40 бюджетных мест.

Отметим, что в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете ни одна из специальностей не бьет такие рекорды по количеству поданных заявлений. Самым востребованным направлением подготовки здесь является «Лингвистика» с профилем «Перевод и переводоведение». По нему подано 643 заявления при количестве бюджетных мест 41.

На этом фоне совсем скромно выглядит Волгоградский государственный аграрный университет. Самой востребованной специальностью здесь является ветеринария – заявления подали 397 человек при наличии 105 бюджетных мест на очной и заочной формах обучения.

При этом совершенно сюрреалистичными выглядят цифры из списков на поступление в Волгоградский государственный медицинский университет. По общему конкурсу по направлению подготовки «Лечебное дело» (59 бюджетных мест) подано более 2,8 тысячи заявлений! На стоматологов хотят учиться 1472 человека при наличии 44 мест. По направлению подготовки «Педиатрия», где заявлено 53 бюджетных места по общему конкурсу, выпускники подали 1976 заявлений.

Напомним, абитуриент может подать одновременно заявления не более, чем в пять вузов. Каждый университет самостоятельно определяет количество специальностей, на которые будущий студент может претендовать в течение одной приемной кампании. Так, в ВолГУ абитуриент может подать заявления сразу на 10 направлений подготовки, в ВолгГТУ – пять, в ВГСПУ, ВолГМУ и ВолГАУ – на три специальности. Таким образом, один выпускник может подать во все выше указанные вузы в совокупности 24 заявления.