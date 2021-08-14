



Комплекс экстремальных погодных условий прогнозируется в Волгоградской области 14-16 августа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в южных и ряде северо-восточных районов Волгоградской области сохранится атмосферная засуха. Сегодня и завтра в регионе на отдельных территориях не исключается вероятность выпадения обильных осадков в виде сильных дождей и ливней в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. При этом в большинстве районов Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

По данным Волгоградского ЦГМС, сегодня в Волгограде и области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Температура воздуха: ночью +20-..+25°, местами до +15º; днем +26...+31°, в отдельных восточных районах +32...+37º, в отдельных западных +20...+25º. В Волгограде температура воздуха ночью +23...+25º, днем +33...+35º.



