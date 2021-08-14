В центре Волгограда на сэкономленный миллион высадят деревья

Общество 14.08.2021 10:33
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14.08.2021 10:33
Дополнительный аукцион на благоустройство площади Чекистов в Ворошиловском районе объявлен в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в результате экономии денежных средств, образовавшейся по итогам ранее проведенных конкурсных процедур, стало возможным еще больше озеленить территорию. Решено дополнительно высадить в сквере на площади Чекистов 195 деревьев и кустарников: ели, клены, ивы, багряники европейские, барбарисы Тунберга, а также два вида спирей.
Кроме этого, на общественной территории победитель аукциона уложит еще одну тысячу квадратных метров рулонного газона.
Согласно сайту госзакупок, подведение итогов дополнительного аукциона с начальной ценой 1 миллион 88 тысяч 246 рублей состоится 23 августа.
В мэрии пояснили, что это уже вторые электронные торги, которые были реализованы по результатам экономии денежных средств. Ранее был проведен аналогичный аукцион на озеленение общественного пространства: победителю ООО «Гринпарк» предстоит высадить 185 деревьев и кустарников - берёз, кизильников и форзиций, а также обустроить розарий. В перечень работ вошла также реконструкция гранитного бордюрного ограждения, проходящего по периметру общественного пространства – гранитные плиты демонтируют, очистят, после чего возвратят на прежнее место.
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