Происшествия 14.08.2021 09:34
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14.08.2021 09:34
Двоих 17-летних жителей села в Михайловке задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, несовершеннолетние были с рюкзаками, набитыми марихуаной.
Что подростки переносили наркосодержащее растение, подтвердило и исследование Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области.
Со слов молодых людей, марихуану они сорвали для собственного употребления. Всего у них было изъято свыше 800 граммов этого растения.
Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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