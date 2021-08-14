



Двоих 17-летних жителей села в Михайловке задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, несовершеннолетние были с рюкзаками, набитыми марихуаной.

Что подростки переносили наркосодержащее растение, подтвердило и исследование Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области.

Со слов молодых людей, марихуану они сорвали для собственного употребления. Всего у них было изъято свыше 800 граммов этого растения.

Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.



