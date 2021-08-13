В Волгоградской области количество заболевших коронавирусом растет с каждым днем

Общество 13.08.2021 14:08
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13.08.2021 14:08
В Волгоградской области за минувшие сутки еще 335 человек заболели коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральную статистику, это снова больше, чем фиксировалось за предыдущие сутки – 334 человека. Примерно на том же уровне держится и суточная смертность – за минувшие сутки стало известно еще о 15 скончавшихся. На данный момент в списке жертв коронавируса – уже 2018 жителей Волгоградской области.
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