Скандал с брошенным в волгоградской больнице ребенком вышел на уголовный уровень

Расследования 13.08.2021 13:48
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13.08.2021 13:48
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Волгоградской области по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами больницы своих обязанностей возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, таков результат проверки, проведенной после публикации в соцсетях и в СМИ видео из волгоградской больницы №8 в Тракторозаводском районе. Напомним, видеосъемка зафиксировала, как 2-летний полуголый ребенок ползал по полу в закрытом боксе инфекционной больницы, играя с испачканной фекалиями простыней. В умывальнике также находился использованный памперс. По утверждению мамочек, которые лежали в этой больнице вместе со своими детьми, к ребенку никто не подходил и редко кормил. Впоследствии был выявлен еще один случай оставления малолетнего без присмотра в этом же медицинском учреждении.
На первоначальном этапе проверки следователями были получены объяснения родителей других пациентов, должностных лиц больницы и комитета здравоохранения области, изъяты и осмотрены медицинская документация и видеозаписи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Это позволило выявить наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, пояснили в ведомстве.
Следственной группе, в состав которой помимо следователей первого отдела по расследованию особо важных дел, вошли следователи территориального звена, а также следователи-криминалисты областного управления СК России, предстоит также разобраться в обстоятельствах госпитализации мальчика, законности его изъятия и помещения в медучреждение без опекуна из числа родственников. Ранее сообщалось, что мальчика поместили в больницу после того, как его мать оставила малыша у своих знакомых, чтобы он не мешал ей веселиться. После разразившегося скандала мать нашли и привезли в больницу. Дальнейшую опеку малолетнего будет осуществлять его бабушка.
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