Экология 13.08.2021 13:18
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13.08.2021 13:18
Дымящий лес в Даниловском районе Волгоградской области, где третьи сутки тушат природный пожар, сняли с высоты сотрудники МЧС, сообщает ИА "Высота 102". К утру возгорание удалось локализовать на площади 330 га. Для региона, где леса занимают всего 4,3% территории - этот пожар очень крупный. В настоящее время сотрудники МЧС России, противопожарной службы региона, лесники и добровольцы продолжают проливку отдельных очагов до полной ликвидации возгорания. С высоты дым от пожара выглядит, словно гигантская паутина, опутавшая лесной массив.
Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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