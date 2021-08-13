Экология

«Словно в гигантской паутине»: дымящий лес в Волгоградской области сняли с высоты

Экология 13.08.2021 13:18
0
13.08.2021 13:18




Дымящий лес в Даниловском районе Волгоградской области, где третьи сутки тушат природный пожар, сняли с высоты сотрудники МЧС, сообщает ИА "Высота 102". К утру возгорание удалось локализовать на площади 330 га. Для региона, где леса занимают всего 4,3% территории - этот пожар очень крупный. В настоящее время сотрудники МЧС России, противопожарной службы региона, лесники и добровольцы продолжают проливку отдельных очагов до полной ликвидации возгорания. С высоты дым от пожара выглядит, словно гигантская паутина, опутавшая лесной массив.
Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экология
12.08.2021 11:40
Экология 12.08.2021 11:40
Комментарии

0
Далее
Экология
09.08.2021 15:46
Экология 09.08.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Экология
06.08.2021 08:18
Экология 06.08.2021 08:18
Комментарии

0
Далее
Экология
03.08.2021 15:21
Экология 03.08.2021 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Экология
30.07.2021 10:54
Экология 30.07.2021 10:54
Комментарии

0
Далее
Экология
29.07.2021 13:13
Экология 29.07.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Экология
22.07.2021 18:17
Экология 22.07.2021 18:17
Комментарии

0
Далее
Экология
19.07.2021 14:56
Экология 19.07.2021 14:56
Комментарии

0
Далее
Экология
09.07.2021 13:48
Экология 09.07.2021 13:48
Комментарии

0
Далее
Экология
07.07.2021 14:26
Экология 07.07.2021 14:26
Комментарии

0
Далее
Экология
05.07.2021 20:43
Экология 05.07.2021 20:43
Комментарии

0
Далее
Экология
05.07.2021 17:55
Экология 05.07.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Экология
01.07.2021 15:43
Экология 01.07.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Экология
01.07.2021 14:39
Экология 01.07.2021 14:39
Комментарии

0
Далее
Экология
29.06.2021 12:34
Экология 29.06.2021 12:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:08
В Волгоградской области количество заболевших коронавирусом растет с каждым днемСмотреть фотографии
13:48
Скандал с брошенным в волгоградской больнице ребенком вышел на уголовный уровеньСмотреть фотографии
13:18
«Словно в гигантской паутине»: дымящий лес в Волгоградской области сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
Портил и угонял: "букет" уголовных дел собрал из-за авто экс-супруги житель Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
Крыл матом и оскорблял: на дебошира из севшего в Волгограде самолета завели уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
В Садах Придонья отметили престольный праздник храмаСмотреть фотографии
11:07
Из-за самочувствия ребенка в Волгограде экстренно сел самолетСмотреть фотографии
10:16
Телефонный аферист выудил у волгоградского бизнесмена 2,7 млн рублейСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области составили рейтинг популярных прививочных пунктов среди ТРЦСмотреть фотографии
10:03
Мотоциклист насмерть разбился на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
Град и вырванные с корнем дубы: стихия набедокурила на острове Сарпинский в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:56
Агенту «Росгосстраха» из города Новоаннинский Валентине Бондаревой объявлена благодарность Президента РФСмотреть фотографии
09:50
В поселках Волжского отремонтируют дороги на 100 млн рублейСмотреть фотографии
09:22
Жителям Волгоградской области запретили отдыхать в природных паркахСмотреть фотографии
08:48
Двухдневный лесной пожар в Даниловском районе Волгоградской области локализованСмотреть фотографии
08:24
Волгоградскую УК с дисквалифицированным директором выкупили новые владельцыСмотреть фотографии
20:10
Волгоградца накажут за «покатушки» в парке у Мамаева кургана ради фотосессии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:33
Без прививки от коронавируса в Волгоградской области не берут даже в дворникиСмотреть фотографии
18:16
Вопреки прогнозам: на юг Волгограда обрушился ливень с грозойСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде дорожный конфликт привел к поножовщине: двое пострадалиСмотреть фотографии
17:53
«Стерильные» выборы: избирательная кампания в Волгоградской области проходит без нарушенийСмотреть фотографии
17:33
Самолет из Сочи вынужденно сел в Волгограде из-за дебошираСмотреть фотографии
16:56
Прокурор помог волгоградке вернуть незаконно списанные алиментыСмотреть фотографии
16:41
«Ветер менял направление»: более 200 га леса сгорело в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:56
Главный санитарный врач Волгоградской области срежиссировала День знанийСмотреть фотографии
15:11
Волгоградский облизбирком опубликовал списки одномандатников по округамСмотреть фотографии
13:58
Изнывающей от жары Волгоградской области дождей не обещаютСмотреть фотографии
13:35
В VK Combo появилась подписка на видеосервис WinkСмотреть фотографии
12:41
Полиция допросила подозреваемого в крупном пожаре на дачах в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде осудили рецидивиста за зверское убийство одинокой пенсионеркиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 