Из-за самочувствия ребенка в Волгограде экстренно сел самолет

Происшествия 13.08.2021 11:07
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13.08.2021 11:07
Самолет, который выполнял рейс Краснодар-Тюмень, этой ночью экстренно приземлился в Волгограде из-за состояния здоровья несовершеннолетнего пассажира. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе волгоградского аэропорта. Решение о посадке принял капитан воздушного судна.
Рейс авиакомпании "Азимут 333" приземлился в аэропорту 01:12. Ребенка передали бригаде скорой помощи, после чего в 02:17 самолет вылетел по маршруту в Тюмень.
В волгоградском облздраве уточнили, что несовершеннолетнего с обострением хронического заболевания доставили в волгоградскую областную детскую клиническую больницу в инфекционный корпус. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние стабилизировалось. Мама оказалась от госпитализации и семья покинула стационар.
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