Мотоциклист насмерть разбился на трассе в Волгоградской области

Происшествия 13.08.2021 10:03
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13.08.2021 10:03
Смертельная авария произошла на автодороге "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 68-летний водитель мотоцикла "Suzuki" на 515 км трассы при повороте врезался в автомобиль "Lexus", которым управлял 43-летний житель Алтайского края. Известно, что мотоциклист следовал из Саратова в Волгоград. Он погиб на месте ДТП.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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