Общество 12.08.2021 20:10
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12.08.2021 20:10
Штраф в размере двух тысяч рублей грозит 19-летнему жителю Кировского района Волгограда за езду на ВАЗ-2107 под светодиодными арками в парке напротив стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел 4 августа, сегодня полицейские установили личность нарушителя и вызвали в отдел для дачи показаний.
Волгоградец пояснил, что решил прокатиться по пешеходным дорожкам под арками ради эффектной фотосессии автомобиля. Снимки ВАЗ-2107 в сиянии светодиодных огней были опубликованы в одной из групп в социальной сети, где их во время мониторинга обнаружили полицейские. После просмотра записей с камер уличного видеонаблюдения системы стражи порядка убедились, что автомобиль с фотографий действительно разъезжал по тротуарам парка вечером 4 августа.
За грубое нарушение ПДД в отношении водителя составлен административный протокол.
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