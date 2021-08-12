









Штраф в размере двух тысяч рублей грозит 19-летнему жителю Кировского района Волгограда за езду на ВАЗ-2107 под светодиодными арками в парке напротив стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел 4 августа, сегодня полицейские установили личность нарушителя и вызвали в отдел для дачи показаний.





Волгоградец пояснил, что решил прокатиться по пешеходным дорожкам под арками ради эффектной фотосессии автомобиля. Снимки ВАЗ-2107 в сиянии светодиодных огней были опубликованы в одной из групп в социальной сети, где их во время мониторинга обнаружили полицейские. После просмотра записей с камер уличного видеонаблюдения системы стражи порядка убедились, что автомобиль с фотографий действительно разъезжал по тротуарам парка вечером 4 августа.





За грубое нарушение ПДД в отношении водителя составлен административный протокол.