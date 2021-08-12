В Волгограде дорожный конфликт привел к поножовщине: двое пострадали

Расследования 12.08.2021 18:01
0
12.08.2021 18:01
Двое братьев госпитализированы в Волгограде с ножевыми ранениями, которые они получили в результате дорожного конфликта. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, пострадавших мужчин 44 и 46 лет доставили в больницу, а о травмах явно криминального характера медработники сообщили в полицию.
На данный момент установлено, что накануне вечером потерпевшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигались по СНТ "Горнополянец" в Советском районе. Впереди них осуществлял движение эвакуатор под управлением 36-летнего волгоградца. Мужчинам не понравилось, что водитель эвакуатора на узком участке дороги создал им затруднение в движении. Обогнав машину, братья подошли к двери водителя, один из них приставил нож к шее мужчины и угрожал применить его, другой стал наносить ему удары по телу кулаками. Водитель эвакуатора выхватил у мужчины нож и нанес им удары нападавшим.
Следствием будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана квалификация действиям всех участников конфликта.
Реклама
Полиция допросила подозреваемого в крупном пожаре на дачах в Волгограде12.08.2021 12:41
Расследования 12.08.2021 12:41
В Волгограде осудили рецидивиста за зверское убийство одинокой пенсионерки12.08.2021 12:27
Расследования 12.08.2021 12:27
В Волгоградской области экс-полицейского отправили в колонию за произвол12.08.2021 12:00
Расследования 12.08.2021 12:00
Банду «черных» фармацевтов задержали в Подмосковье по волгоградскому делу12.08.2021 10:01
Расследования 12.08.2021 10:01
В Волгограде осудили рядового за неуставные отношения11.08.2021 17:24
Расследования 11.08.2021 17:24
Пастуха подозревают в случайном поджоге степи в Волгоградской области11.08.2021 16:49
Расследования 11.08.2021 16:49
Волгоградец подменил ценники на велосипедах и обманул продавца (ВИДЕО)11.08.2021 11:45
Расследования 11.08.2021 11:45
Что стало с заправкой в Волгограде через год после взрыва?: смотрим сверху10.08.2021 20:19
Расследования 10.08.2021 20:19
После скандала в волгоградской больнице всплыл еще один эпизод оставления ребенка без присмотра10.08.2021 17:23
Расследования 10.08.2021 17:23
Предприимчивой волгоградке грозит реальный срок за обналичивание 9 млн рублей10.08.2021 16:30
Расследования 10.08.2021 16:30
Волгоградца осудят за растление малолетних10.08.2021 13:00
Расследования 10.08.2021 13:00
В Волгограде осудили взломщика банкомата с авантюрным прошлым10.08.2021 12:52
Расследования 10.08.2021 12:52
Пришли к дому с пистолетом: трио несостоявшихся разбойников задержали в Волжском10.08.2021 12:41
Расследования 10.08.2021 12:41
В Волгограде накажут медперсонал больницы за брошенного в боксе малыша09.08.2021 15:11
Расследования 09.08.2021 15:11
Алжирца осудят за жестокое убийство в Волгограде09.08.2021 12:54
Расследования 09.08.2021 12:54
Реклама