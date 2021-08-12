В Волгограде дорожный конфликт привел к поножовщине: двое пострадали





Двое братьев госпитализированы в Волгограде с ножевыми ранениями, которые они получили в результате дорожного конфликта. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, пострадавших мужчин 44 и 46 лет доставили в больницу, а о травмах явно криминального характера медработники сообщили в полицию.

На данный момент установлено, что накануне вечером потерпевшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигались по СНТ "Горнополянец" в Советском районе. Впереди них осуществлял движение эвакуатор под управлением 36-летнего волгоградца. Мужчинам не понравилось, что водитель эвакуатора на узком участке дороги создал им затруднение в движении. Обогнав машину, братья подошли к двери водителя, один из них приставил нож к шее мужчины и угрожал применить его, другой стал наносить ему удары по телу кулаками. Водитель эвакуатора выхватил у мужчины нож и нанес им удары нападавшим.

Следствием будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана квалификация действиям всех участников конфликта.



