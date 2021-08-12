Расследования

В Волгограде дорожный конфликт привел к поножовщине: двое пострадали

Расследования 12.08.2021 18:01
0
12.08.2021 18:01


Двое братьев госпитализированы в Волгограде с ножевыми ранениями, которые они получили в результате дорожного конфликта. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, пострадавших мужчин 44 и 46 лет доставили в больницу, а о травмах явно криминального характера медработники сообщили в полицию.
На данный момент установлено, что накануне вечером потерпевшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигались по СНТ "Горнополянец" в Советском районе. Впереди них осуществлял движение эвакуатор под управлением 36-летнего волгоградца. Мужчинам не понравилось, что водитель эвакуатора на узком участке дороги создал им затруднение в движении. Обогнав машину, братья подошли к двери водителя, один из них приставил нож к шее мужчины и угрожал применить его, другой стал наносить ему удары по телу кулаками. Водитель эвакуатора выхватил у мужчины нож и нанес им удары нападавшим.
Следствием будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана квалификация действиям всех участников конфликта.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
12.08.2021 12:41
Расследования 12.08.2021 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2021 12:27
Расследования 12.08.2021 12:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2021 12:00
Расследования 12.08.2021 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2021 10:01
Расследования 12.08.2021 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2021 17:24
Расследования 11.08.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2021 16:49
Расследования 11.08.2021 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2021 11:45
Расследования 11.08.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2021 20:19
Расследования 10.08.2021 20:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2021 17:23
Расследования 10.08.2021 17:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2021 16:30
Расследования 10.08.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2021 13:00
Расследования 10.08.2021 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2021 12:52
Расследования 10.08.2021 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2021 12:41
Расследования 10.08.2021 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2021 15:11
Расследования 09.08.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2021 12:54
Расследования 09.08.2021 12:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:10
Волгоградца накажут за «покатушки» в парке у Мамаева кургана ради фотосессии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:33
Без прививки от коронавируса в Волгоградской области не берут даже в дворникиСмотреть фотографии
18:16
Вопреки прогнозам: на юг Волгограда обрушился ливень с грозойСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде дорожный конфликт привел к поножовщине: двое пострадалиСмотреть фотографии
17:53
«Стерильные» выборы: избирательная кампания в Волгоградской области проходит без нарушенийСмотреть фотографии
17:33
Самолет из Сочи вынужденно сел в Волгограде из-за дебошираСмотреть фотографии
16:56
Прокурор помог волгоградке вернуть незаконно списанные алиментыСмотреть фотографии
16:41
«Ветер менял направление»: более 200 га леса сгорело в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:56
Главный санитарный врач Волгоградской области срежиссировала День знанийСмотреть фотографии
15:11
Волгоградский облизбирком опубликовал списки одномандатников по округамСмотреть фотографии
13:58
Изнывающей от жары Волгоградской области дождей не обещаютСмотреть фотографии
13:35
В VK Combo появилась подписка на видеосервис WinkСмотреть фотографии
12:41
Полиция допросила подозреваемого в крупном пожаре на дачах в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде осудили рецидивиста за зверское убийство одинокой пенсионеркиСмотреть фотографии
12:21
Количество жертв коронавируса в Волгоградской области превысило 2 тысячи человекСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области экс-полицейского отправили в колонию за произволСмотреть фотографии
11:40
Приемщикам мусора в Волгоградской области выписали штрафов на четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
11:29
Причиной большого лесного пожара в Волгоградской области могла стать грозаСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области мобилизуют фермеров для борьбы с пожарамиСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде автоледи с ребенком в салоне въехала в автобусСмотреть фотографии
10:40
Почти на копейку подорожал бензин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Потерявший в ДТП здоровье волгоградец выиграл суд у РСАСмотреть фотографии
10:01
Банду «черных» фармацевтов задержали в Подмосковье по волгоградскому делуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Тушили всю ночь: около хутора в Волгоградской области ликвидируют лесной пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
00:03
Жителей эвакуируют из домов в Волгоградской области из-за лесного пожараСмотреть фотографии
19:39
«Зона недоразвития»: власти Михайловки Волгоградской области отказали жителям в правах на льготный проездСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде осудили рядового за неуставные отношенияСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградкой области новая вспышка АЧС: плавающие мертвые свиньи были не к добруСмотреть фотографии
16:56
В центре Волгограда опрокинулась иномарка с водителем без прав (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Пастуха подозревают в случайном поджоге степи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 