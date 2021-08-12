Экономика 12.08.2021 15:47
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12.08.2021 15:47
Банк «Открытие» победил в трех номинациях глобальной премии World Economic Magazine Awards, которую ежегодно присуждает одно из самых известных международных деловых изданий в финансовой сфере World Economic Magazine Inc. Президент – председатель правления банка Михаил Задорнов признан лучшим банковским CEO в России. Также банк «Открытие» стал победителем в номинациях «Лучший корпоративный банк России» и «Лучший цифровой банк России». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе.
Организаторы World Economic Magazine Awards высоко оценили деятельность Михаила Задорнова на посту президента – председателя правления банка «Открытие». Под его руководством банк не только закончил коронакризисный 2020 год с ростом всех ключевых показателей бизнеса, но и впервые вошел в топ-3 российских банков по размерам чистой прибыли, которая увеличилась за год на 73% и составила 81,5 млрд рублей по РСБУ.
Корпоративно-инвестиционный бизнес банка и группы «Открытие» отмечен за лидирующие позиции в ряде сегментов рынка. Банк «Открытие» является одним из ведущих игроков на рынке эскроу-финансирования, маркет-мейкером по операциям с драгоценными металлами на Московской бирже и занимает 1-е место по обороту среди участников рынка драгоценных металлов, а также входит в топ-10 организаторов и андеррайтеров рублевых облигационных займов.
Как цифровой банк «Открытие» получил награду за успешное внедрение современных диджитальных технологий и сервисов как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Розничные клиенты банка могут совершать более 90% всех видов операций через каналы дистанционного банковского обслуживания. 99% активных клиентов «Открытия» из числа предпринимателей используют интернет- и мобильный банк. Банк первым на рынке полностью роботизировал сопровождение новых клиентов сегмента МСБ. Кроме того, с помощью Big data банк «Открытие» прогнозирует вопросы по обслуживанию со стороны клиентов-предпринимателей и заранее предоставляет им нужную информацию.
Для своих корпоративных клиентов банк разработал новое ДБО – его архитектура позволяет оперативно создавать технологичные сервисы под потребности рынка, а также повысить скорость расчетов. А с помощью технологии Host-to-Host банк способен быстро экспортировать и импортировать большие объемы данных напрямую из учетных систем клиентов, централизовать управление остатками денежных средств и автоматически исполнять определенные виды поручений.
World Economic Magazine Inc. публикует аналитические данные и статистический анализ от известных участников финансовой отрасли по всему миру, независимо от их размера или сектора
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