Главный санитарный врач Волгоградской области срежиссировала День знаний





Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева озвучила ряд требований, которые должны быть соблюдены при проведении линеек в День знаний в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее письмо было направлено в комитет образования, науки и молодежной политики. Кроме того, определенные требования выдвинуты и к организации учебного процесса в образовательных учреждениях.

Так, праздничные мероприятия 1 сентября должны проходить по классам или параллельным классам на открытом воздухе, родители при этом должны быть в масках. Массовые мероприятия между различными классами и школами Ольга Зубарева запретила. Перед Днем знаний в школах проведут генеральные уборки, а у учеников каждый день будут измерять температуру при входе в здание. Мыло, одноразовые полотенца, туалетная бумага в обязательном порядке должны быть в туалетных комнатах. За каждым классом закрепят один кабинет, а учебный процесс организуют так, чтобы ученики меньше контактировали друг с другом.

Требования Роспотребнадзора уже переадресованы руководителям школ региона. Пока о дистанционной форме обучения речи не идет. Но в документе подчеркивается, что с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, в том числе по коронавирусной инфекции в образовательных документах должны своевременно вводить ограничительные мероприятия.

Напомним, и в прошлом году школьные линейки в Волгоградской области 1 сентября проводились с рядом ограничений. Организация школьного процесса в первое время действия ограничений вызывала возмущение у родителей. Так, чтобы попасть в школу и пройти контроль температуры тела, ученикам приходилось выстаивать длинные очереди перед входом и в дождь, и в непогоду. Впрочем, во многих школах все равно фиксировались вспышки заболеваний ОРВИ и коронавирусом, однако на карантин в основном закрывались лишь классы.