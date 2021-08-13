Волгоградскую УК с дисквалифицированным директором выкупили новые владельцы





Управляющую компанию «Жемчужина» в Краснооктябрьском районе Волгограда, экс-директор которой Антон Дудкин дисквалифицирован судом на полгода, выкупили новые владельцы. Собственники и руководство управляющей компании, основанной в 2018 году, сменились еще в начале апреля текущего года. В настоящее время директором является Владимир Поляков, по данным системы СПАРК, он же владеет 50% компании, сообщает ИА «Высота 102».

С приходом нового руководства УК «Жемчужина» стала работать иначе. Если предыдущего директора наказали за безобразное состояние нескольких домов, которыми управляла организация, то теперь ситуация кардинально изменилась. В мае в управлении «Жемчужины» находилось всего 46 многоквартирных домов, сейчас – уже почти 200 МКД в пяти районах Волгограда. Почти все они находятся в плохом состоянии или вовсе являются аварийными, и задача компании – вернуть им достойный вид и обеспечить жильцам комфортные условия проживания.

За три месяца под новым руководством УК приведены в порядок несколько домов, которые предыдущий управленец довел до вопиющего состояния. На улице Капитана Тряскина, 7 специалисты «Жемчужины» отремонтировали ступени подъезда и смонтировали новый козырек, в 15-м доме по той же улице – восстановили отмостку и заделали трещины на фасаде.





Дети, живущие в этой двухэтажке «на Мансардном», теперь играют на обновленной детской площадке – яркой и красивой.





Во дворе также провели санитарную опиловку деревьев, которые давно разрослись и мешали жителям.

Новую жизнь получили дома на пр. Волжском, 2 и 4. На последнем объекте «Жемчужина» закончила затянувшийся капитальный ремонт, на втором доме – отремонтировала входные группы и кровлю.

В настоящее время УК ведет подготовку к предстоящему отопительному сезону, которая включает ремонт инженерных коммуникаций, в том числе профилактику систем холодного водоснабжения и изоляцию труб горячего водоснабжения.