Экология

Приемщикам мусора в Волгоградской области выписали штрафов на четверть миллиона рублей

Экология 12.08.2021 11:40
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12.08.2021 11:40


За нарушение экологических требований к административной ответственности привлечена организация, которая эксплуатирует площадку временного накопления ТКО в городе Николаевск Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, на юридическое и должностное лицо организации наложены штрафы на общую сумму 255 тысяч рублей. В адрес юридического лица выданы представления об устранении и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
Отмечается, что ООО "СтандартПром" осуществляет деятельность по сбору, транспортировке, обработке отходов IV класса опасности, принимает от регионального оператора мусор, который складируется на площадке временного накопления.
Однако ООО "СтандартПром", как установлено Межрегиональным управлением, не исполнило обязанность по постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (объект обработки отходов производства и потребления IV и V классов опасности), а также по ведению учета в области обращения с отходами в установленном законом порядке.
Административные дела возбуждены по двум статьям КоАП РФ.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

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