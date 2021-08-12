Потерявший в ДТП здоровье волгоградец выиграл суд у РСА

Общество 12.08.2021 10:36
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12.08.2021 10:36
Житель Волгограда через суд отстоял свое право на получение компенсационной выплаты в счет возмещения вреда от ДТП, взыскав 190 тысяч рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
Мужчина обратился в Центральный районный суд Волгограда с иском к Российскому Союзу Автостраховщиков (РСА) о взыскании компенсационной выплаты. Он указал, что вечером 25 октября 2020 года на 81 км автодороги "Волгоград-Каменск-Шахтинск" на него был совершен наезд неустановленным автомобилем. Он получил телесные повреждения в виде множественных переломов. Виновник ДТП не был установлен, а в возбуждении уголовного дела было отказано.
В декабре 2020 года пострадавший обратился в АО "АльфаСтрахование", как к компании, уполномоченной РСА на осуществление компенсационных выплат, с заявлением о возмещении вреда. Однако ответчик выплату не произвел.
Согласно Закону об ОСАГО, РСА по требованию потерпевшего уполномочен осуществлять компенсационную выплату в счет возмещения вреда, причиненного его жизни или здоровью, если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие отсутствия договора обязательного страхования лица, причинившего вред, из-за неисполнения им установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию. Суд посчитал требования волгоградца обоснованными. В его пользу взыскана компенсационная выплата в размере 130 000 рублей, неустойка - 30 000 рублей и штраф - 30 000 рублей.
Ответчик обжаловал указанное решение, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
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