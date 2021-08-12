Без прививки от коронавируса в Волгоградской области не берут даже в дворники

Общество 12.08.2021 19:33
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12.08.2021 19:33
Непривитым от коронавируса жителям Волгоградской области становится все труднее найти работу. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, в отделах кадров организаций и предприятий региона все чаще среди обязательных условий приема на работу называют наличие сертификата о вакцинации или заверенного медотвода. Некоторые работодатели даже издают специальные приказы, как, например, это сделал и.о. ректора Волгоградского государственного аграрного университета Виталий Цепляев, который распорядился приостановить прием на работу непривитых граждан с 30 августа, а также заключение с ними гражданско-правовых договоров.
В качестве обязательного условия для соискателей на вакансии называют наличие сертификата и владельцы салонов красоты, салонов оптики и магазинов одежды. Некоторые даже готовы материально простимулировать новых сотрудников. Например, в известной компании по продаже джинсовой одежды, расположенной в ТЦ «Астра-Реал» Центрального района Волгограда, обещают единовременную выплату в размере 2 тысяч рублей при наличии сертификата о вакцинации.
По сведениям информагентства, сегодня невозможно устроиться на работу и в школы региона без этого документа. И речь не только об учителях. Так, в социальной сети было размещено объявление о вакансии дворника и рабочего. Причем на работу сюда примут только граждан с отсутствием судимости, пройденным медосмотром и вакцинацией от коронавируса. Пользователи уже иронично предложили директору школы «самому взять метлу».
Однако не все работодатели с восторгом восприняли идею принимать на работу только привитых сотрудников. Они опасаются, что в сочетании с небольшими зарплатами, которые предлагаются соискателям, это требование будет излишним и приведет к дальнейшему росту дефицита сотрудников.
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