Происшествия 12.08.2021 00:03
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12.08.2021 00:03
Жителей хутора Каменночерновского в Волгоградской области эвакуируют в пункт временного размещения из-за лесного пожара. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь полыхает в Даниловском районе на территории лесного фонда. На месте сосредоточена общая группировка от РСЧС в количестве более 80 человек и 24 единиц техники.
Отмечается, что в настоящее время угрозы населенным пунктам нет. В превентивных мерах на случай ухудшения оперативной обстановки и усиления ветра людей эвакуируют из домов и отвозят в пункт временного размещения в хуторе Лобойково. Такое решение принято губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Координирует вопросы межведомственного взаимодействия первый заместитель главы региона Валерий Бахин, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Пострадавших нет. Информация уточняется.
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