Суд в Волгограде заблокировал сайты по продаже QR-кодов о «липовой» вакцинации

Общество 11.08.2021 16:38
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11.08.2021 16:38
Кировский районный суд Волгограда по иску прокуратуры признал запрещенными пять сайтов по продаже поддельных справок о результатах ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, изготовление, продажа и покупка для дальнейшего использования преследуются по закону.
В связи с этим прокурор Кировского района подал в суд иски с требованиями о запрете размещенной на сайтах информации, обнаруженной в ходе мониторинга. Удовлетворенные иски являются основанием для блокировки интернет-страниц органами Роскомнадзора. Помимо этого прокуратура начала проверку для выявления возможных фактов преступлений, совершенных продавцами и покупателями поддельных документов.
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