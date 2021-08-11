Волгоградским донорам костного мозга упростили регистрацию в национальном регистре

Общество 11.08.2021 15:51
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11.08.2021 15:51
Процедуру включения добровольцев в регистр доноров костного мозга упростили до заказа специального пакета и отправки на анализ самостоятельно взятого мазка с внутренней стороны щеки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (РДКМ), стать потенциальным донором может любой здоровый россиянин в возрасте от 18 до 45 лет, в том числе жители Волгоградской области.
Ранее для вхождения в регистр доноров от добровольцев требовалось сдать кровь на типирование. Данная процедура выполнялась не во всех медицинских лабораториях, и не все желающие имели возможность сдать биоматериал для анализа. Теперь добровольцу достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru и через некоторое время получить по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, согласиями на обработку и передачу персональных данных.
Потенциальный донор может самостоятельно взять у себя образец буккального эпителия, запечатать палочки с генетическим материалом и отправить их в лабораторию Казанского (Приволжского) федерального университета. Специалисты проведут типирование полученных образцов, определят генотип добровольца и передадут сведения в Информационную систему Национального РДКМ. Пересылку пакета с палочками оплачивает Почта России, исследование и включение данных о генотипе – Русфонд.
«По сути, речь идет о персонализации рекрутинга, успешно практикуемой ведущими регистрами мира. До конца года мы рассчитываем привлечь по почте 5 тыс. добровольцев», – рассказала Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ.
Сейчас в Национальном РДКМ 51 тысяча потенциальных доноров, во всех российских донорских базах – около 160 тысяч, а необходимый минимум для нашей страны определен правительством РФ в 500 тысяч доноров. Распространение коронавируса обострило нехватку добровольцев и усложнило их рекрутинг: донорские акции были отменены, а потребность в трансплантациях осталась.
Фото: сообщество "Национальный регистр доноров костного мозга" ВКонтакте.
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