Все в объезд: под Волгоградом еще один мост закроют на ремонт





Масштабные ремонтные работы в текущем году планируют начать на мосту через Ахтубу в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион по поиску подрядчика объявил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Планово-предупредительные работы на мосту, расположенном на автомобильной дороге "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба", планируют начать в августе и завершить до 1 ноября текущего года. Все это время мост будет закрыт, а транспорт пустят в объезд.

Начальная цена контракта составляет почти 13 миллионов рублей. Подрядчик должен будет устранить дефекты на мостовом сооружении, которые влияют на его долговечность и безопасность движения транспорта и пешеходов.





Мост через Ахтубу был построен в 1962 году. При обследовании сооружения отмечены дефекты конструктивных элементов, имеющих третью категорию неисправности, поэтому состояние моста в целом оценивается как неудовлетворительное. Так, выявлены нарушения герметичности деформационных швов, сквозные провалы в зоне деформационных швов и другие дефекты.

После определения подрядчика к работам приступят только после согласования схемы организации движения и реализации соответствующих мероприятий.





Отметим, что попасть в Среднюю Ахтубу можно по новому мосту, который был построен и открыт для движения в декабре 2017 года. Новое мостовое сооружение являются второй пусковой очередью единого дорожно-транспортного комплекса — мостового перехода через Волгу. Дорога стала альтернативой плотине Волжской ГЭС, где сейчас также идет ремонт. Завершить его планируют к 1 сентября.

Напомним, что под Волгоградом в настоящее время ремонтируются несколько мостовых сооружений, из-за чего автомобилисты вынуждены подолгу стоять в многокилометровых пробках. Помимо моста на плотине Волжской ГЭС, ремонтные работы ведутся также на мосту через Пичугу. Из-за отсутствия альтернативного проезда движение автомобильного транспорта на этих участках организовано в реверсивном режиме с устройством светофорного регулирования.



