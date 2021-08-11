Все в объезд: под Волгоградом еще один мост закроют на ремонт

Общество 11.08.2021 15:31
0
11.08.2021 15:31
Масштабные ремонтные работы в текущем году планируют начать на мосту через Ахтубу в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион по поиску подрядчика объявил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Планово-предупредительные работы на мосту, расположенном на автомобильной дороге "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба", планируют начать в августе и завершить до 1 ноября текущего года. Все это время мост будет закрыт, а транспорт пустят в объезд.
Начальная цена контракта составляет почти 13 миллионов рублей. Подрядчик должен будет устранить дефекты на мостовом сооружении, которые влияют на его долговечность и безопасность движения транспорта и пешеходов.
Мост через Ахтубу был построен в 1962 году. При обследовании сооружения отмечены дефекты конструктивных элементов, имеющих третью категорию неисправности, поэтому состояние моста в целом оценивается как неудовлетворительное. Так, выявлены нарушения герметичности деформационных швов, сквозные провалы в зоне деформационных швов и другие дефекты.
После определения подрядчика к работам приступят только после согласования схемы организации движения и реализации соответствующих мероприятий.
Отметим, что попасть в Среднюю Ахтубу можно по новому мосту, который был построен и открыт для движения в декабре 2017 года. Новое мостовое сооружение являются второй пусковой очередью единого дорожно-транспортного комплекса — мостового перехода через Волгу. Дорога стала альтернативой плотине Волжской ГЭС, где сейчас также идет ремонт. Завершить его планируют к 1 сентября.
Напомним, что под Волгоградом в настоящее время ремонтируются несколько мостовых сооружений, из-за чего автомобилисты вынуждены подолгу стоять в многокилометровых пробках. Помимо моста на плотине Волжской ГЭС, ремонтные работы ведутся также на мосту через Пичугу. Из-за отсутствия альтернативного проезда движение автомобильного транспорта на этих участках организовано в реверсивном режиме с устройством светофорного регулирования.
Реклама
Суд в Волгограде заблокировал сайты по продаже QR-кодов о «липовой» вакцинации11.08.2021 16:38
Общество 11.08.2021 16:38
«Приходите завтра»: в Волгоградской области пациенты с подтвержденным коронавирусом по несколько дней прорываются к врачам11.08.2021 16:06
Общество 11.08.2021 16:06
Волгоградским донорам костного мозга упростили регистрацию в национальном регистре11.08.2021 15:51
Общество 11.08.2021 15:51
Цены на капусту в Волгоградской области уходят в отрыв11.08.2021 14:46
Общество 11.08.2021 14:46
В Волгограде умерла заслуженный врач РФ11.08.2021 13:13
Общество 11.08.2021 13:13
Из-за незаконного кемпинга «антидорожников» под Волгоградом возбуждено дело11.08.2021 11:22
Общество 11.08.2021 11:22
В Волгограде дисквалифицировали директора нерадивой УК11.08.2021 09:37
Общество 11.08.2021 09:37
Торопиться не надо: Минобрнауки РФ может наказать ректора ВГАФК за "драконовский" приказ о вакцинации10.08.2021 19:21
Общество 10.08.2021 19:21
Клуб «Сталинград» обязали переделать вывеску на легендарном доме Павлова в Волгограде10.08.2021 15:46
Общество 10.08.2021 15:46
Укол через решетку: осужденных вакцинируют в Волгоградской области10.08.2021 14:17
Общество 10.08.2021 14:17
Поставщик волгоградского пивзавода задолжал работникам более 2 млн рублей10.08.2021 13:30
Общество 10.08.2021 13:30
Без перемен: эпидемия коронавируса в Волгоградской области захватывает новые жертвы10.08.2021 12:06
Общество 10.08.2021 12:06
Берегоукрепление защитит высотки в оползневой зоне в Волгограде10.08.2021 11:26
Общество 10.08.2021 11:26
В Волгоградской области банкротят хлебозавод из-за огромных долгов10.08.2021 10:03
Общество 10.08.2021 10:03
«Когда бригада освободится»: двор старого квартала в Волгограде третий день заливает водой из лопнувшей трубы10.08.2021 08:45
Общество 10.08.2021 08:45
Реклама