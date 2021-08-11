Банк «Открытие» выступил партнером «Всероссийского дня поля – 2021»

Экономика 11.08.2021 12:49
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11.08.2021 12:49
Ежегодная выставка-форум достижений отечественного агропромышленного комплекса пройдет в Свердловской области с 12 по 14 августа.
На «Дне поля» банк «Открытие», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, представит продукты и решения для агропромышленного сектора, поделится своим опытом реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие», выступит в деловой программе форума с аналитическим обзором рынка сельхозпродукции и макроэкономической ситуации.
«Банк «Открытие» впервые выступает партнером такого крупного отраслевого мероприятия для агропромышленного сектора России. При этом сельское хозяйство и предприятия переработки сельхозпродукции являются для нас одними из приоритетных и перспективных направлений в работе. «Открытие» сотрудничает с множеством компаний из этого сектора, у нас есть опыт и компетенции по разработке специальных банковских продуктов, ориентированных на агрокомплекс», – отметила Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие».
В 2021 году «Всероссийский день поля» состоится в смешанном формате: участники смогут посетить выставку и мероприятия деловой программы как оффлайн, так и онлайн. Все мероприятия пройдут в селе Кадниково Свердловской области на базе КСК «Белая лошадь». На «Дне поля» будут представлены более 40 экспонентов из 20 регионов России. В рамках выставки на 80 тыс. кв. метрах разместятся демонстрационные павильоны, участки-полигоны для показа новых образцов сельскохозяйственной техники, экспериментальные делянки с сельхозкультурами. Главным гостем форума станет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который проведет пленарное заседание, посвященное стратегическим ориентирам в растениеводстве на 2021 год. Организаторы планируют, что выставку посетят не менее 10 тыс. человек.
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