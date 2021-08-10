Телеком

Новые технологии помогут быстрее загружать видео в смартфон

Телеком 10.08.2021 14:12 Новости компаний
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10.08.2021 14:12 Новости компаний


Скорость мобильного интернета Билайн выросла за 2 года на 36%, по данным независимого исследования портала iPhones*. При этом за последние два года абоненты компании стали больше пользоваться мобильным интернетом. По данным Билайн, рост интернет-трафика по итогам 2-го квартала 2021 года составил 65% (по сравнению с тем же периодом 2019 года). 
В Волгоградской области Билайн продолжает развивать сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет, в том числе в небольших населенных пунктах региона. Оператор построил новые базовые станции и модернизировал существующие в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково, Камышине, Дубовке, Фролово, Краснослободске и других населенных пунктах. В результате за год сеть 4G увеличилась почти в 1,7 раза, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Кроме того, в регионе Билайн провел модернизацию оборудования (рефарминг в диапазоне 1800 МГц), в результате интернет-контент стал легче загружаться: фотографии, видеоролики, аудиотреки, web-страницы быстрее попадают в смартфоны абонентов по более широким каналам. Это сравнимо с увеличением полос движения на дороге, благоприятно влияющей на скорость перемещения.
Вместе с расширением сети Билайн внедряет новые технологии. Например, благодаря технологии SON** клиенты могут пользоваться надежной связью даже в пиковые часы нагрузки. В этом помогает искусственный интеллект, который адаптирует параметры сети под индивидуальные запросы клиентов. В 2021 году планируется внедрить технологию VoLTE, которая передает голос через сеть LTE, что значительно улучшает качество звука и ускоряет соединение с собеседником.
*Исследование проводилось среди 4 операторов РФ на основании данных анализа Speedtest Custom компании OOKLA в период с 01 июня 2021 по 22 июня 2021 г.
**Self Optimized Network – самооптимизирумая сеть
 

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