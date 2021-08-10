Происшествия

В Волжском пьяный водитель с ребенком в машине протаранил забор

Происшествия 10.08.2021 10:31
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10.08.2021 10:31


Нетрезвый водитель, севший за руль "Renault Logan" в Волжском, снес забор частного домовладения. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на территории СНТ "Трубник". К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

По предварительной информации, 39-летний водитель не справился с управлением. В момент аварии в салоне иномарки находилась 6-летняя пассажирка. Девочку на месте происшествия осмотрела бригада медиков. В госпитализации ребенок не нуждался.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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