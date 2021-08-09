Под Волгоградом на квадроциклах тушат крупный степной пожар (ВИДЕО)











Трава на площади около 20 гектаров горит в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, огонь полыхает между хуторами Бойкие Дворики и Спартак. Угрозы населенным пунктам нет, но опашку населенных пунктов по периметру сделали. Тушение возгорания осложняется сильными порывами ветра.





На одном из участков объявлена локализация. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В тушении огня задействованы пожарно-спасательные расчеты 9-го и 1-го отрядов ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, добровольные пожарные команды, пожарные расчеты противопожарной службы Волгоградской области, лесники, а также сельскохозяйственная техника местных администраций и полицейские.





Для мониторинга обстановки с воздуха задействованы беспилотные летательные аппараты специализированной пожарно-спасательной части. В помощь наземной группировке прибыли квадроциклы 3-ей пожарно-спасательной части.





Отметим, что синоптики Волгоградского ЦГМС практически ежедневно предупреждают жителей о сильной жаре. В ближайшие дни в большинстве районах Волгоградской области и в городе Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области