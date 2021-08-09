Под Волгоградом на квадроциклах тушат крупный степной пожар (ВИДЕО)

Происшествия 09.08.2021 18:08
0
09.08.2021 18:08
Трава на площади около 20 гектаров горит в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, огонь полыхает между хуторами Бойкие Дворики и Спартак. Угрозы населенным пунктам нет, но опашку населенных пунктов по периметру сделали. Тушение возгорания осложняется сильными порывами ветра.
На одном из участков объявлена локализация. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В тушении огня задействованы пожарно-спасательные расчеты 9-го и 1-го отрядов ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, добровольные пожарные команды, пожарные расчеты противопожарной службы Волгоградской области, лесники, а также сельскохозяйственная техника местных администраций и полицейские.
Для мониторинга обстановки с воздуха задействованы беспилотные летательные аппараты специализированной пожарно-спасательной части. В помощь наземной группировке прибыли квадроциклы 3-ей пожарно-спасательной части.
Отметим, что синоптики Волгоградского ЦГМС практически ежедневно предупреждают жителей о сильной жаре. В ближайшие дни в большинстве районах Волгоградской области и в городе Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса.
Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области
Реклама
У академии МВД в Волгограде трамвай сошел с рельсов (ВИДЕО)09.08.2021 14:37
Происшествия 09.08.2021 14:37
В двух селах Волгоградской области обнаружили АЧС09.08.2021 12:04
Происшествия 09.08.2021 12:04
В Волгограде троллейбус столкнулся с маршруткой09.08.2021 11:57
Происшествия 09.08.2021 11:57
С дымком: дома и сараи сгорели под Волгоградом из-за забытой коптильни09.08.2021 11:38
Происшествия 09.08.2021 11:38
Под Волгоградом легковушка опрокинулась после ДТП: трое пострадали09.08.2021 10:05
Происшествия 09.08.2021 10:05
В Ростовской области волгоградец устроил жуткое ДТП: трое сгорели08.08.2021 18:15
Происшествия 08.08.2021 18:15
В Урюпинске пьяный водитель сбил насмерть 7-летнего мальчика08.08.2021 09:55
Происшествия 08.08.2021 09:55
В Волжском подросток на велосипеде въехал в остановку08.08.2021 09:06
Происшествия 08.08.2021 09:06
Волгоград горит: полыхают мусорные свалки и павильоны07.08.2021 15:01
Происшествия 07.08.2021 15:01
В Волгограде около строительной базы нашли ногу человека07.08.2021 14:20
Происшествия 07.08.2021 14:20
Трехлетняя девочка утонула в бассейне в Михайловке Волгоградской области06.08.2021 20:02
Происшествия 06.08.2021 20:02
«ГАЗель» сгорела в Волгограде на пути к дачам (ВИДЕО)06.08.2021 14:16
Происшествия 06.08.2021 14:16
Пьяный волжанин покалечился на угнанной из автосервиса машины06.08.2021 13:25
Происшествия 06.08.2021 13:25
В Волгограде не могут устранить аварию на водопроводе06.08.2021 11:30
Происшествия 06.08.2021 11:30
Волгоградец на мопеде протаранил столб06.08.2021 09:50
Происшествия 06.08.2021 09:50
Реклама