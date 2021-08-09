Россия обыграла Индию в товарищеском матче под Волгоградом (ВИДЕО)

Спорт 09.08.2021 17:31
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09.08.2021 17:31
Российские военные одержали победу со счетом 2:0 в товарищеском матче с военнослужащими Вооруженных сил Индии. Эксклюзивное видео командной игры, которая состоялась на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области, прислали в редакцию читатели информагентства.
Напомним, что в Волгоградской области до 13 августа проходят совместные Российско-индийские учения "Индра-2021". В них принимают участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии. В течение дня военнослужащие отрабатывают различные задачи в рамках совместных учений, а по вечерам дружно отдыхают. Индийские военные уже зажигательно танцевали и пели на закате, теперь пришло время для футбола.
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