«Когда бригада освободится»: двор старого квартала в Волгограде третий день заливает водой из лопнувшей трубы
Общество 10.08.2021 08:45
0
10.08.2021 08:45
Жители двухэтажных домов №12 и 14 по ул. Писемского в Кировском районе Волгограда скоро не смогут подойти к своим подъездам. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, третий день в их дворе бьет из-под земли фонтан. «Дорога уже под водой, она подбирается к детской площадке и залила тропинку, по которой мы ходим в магазин и на остановку. У нас и так полдвора заросло камышом, боимся, скоро здесь будет болото», - возмущаются горожане.
В ООО «Концессии водоснабжения» сообщили, что знают о проблеме жителей. Здесь произошел порыв на трубопроводе малого диаметра. «Приоритет выполнения восстановительных работ определяется, исходя из численности жителей, находящихся под риском отключения водоснабжения. Бригада концессий приступит к устранению нарушений на ул. Писемского, как только освободится», - пояснили в компании.
Видео группы ВК "Жесть Волгограда".
Реклама
Клуб «Сталинград» обязали переделать вывеску на легендарном доме Павлова в Волгограде10.08.2021 15:46
Общество 10.08.2021 15:46
Укол через решетку: осужденных вакцинируют в Волгоградской области10.08.2021 14:17
Общество 10.08.2021 14:17
Поставщик волгоградского пивзавода задолжал работникам более 2 млн рублей10.08.2021 13:30
Общество 10.08.2021 13:30
Без перемен: эпидемия коронавируса в Волгоградской области захватывает новые жертвы10.08.2021 12:06
Общество 10.08.2021 12:06
Берегоукрепление защитит высотки в оползневой зоне в Волгограде10.08.2021 11:26
Общество 10.08.2021 11:26
В Волгоградской области банкротят хлебозавод из-за огромных долгов10.08.2021 10:03
Общество 10.08.2021 10:03
В облздраве пытаются «разрулить» ситуацию с очередями в поликлинике Волжского09.08.2021 20:11
Общество 09.08.2021 20:11
В Волгоградской области подвели итоги роста цен на все09.08.2021 18:44
Общество 09.08.2021 18:44
Под Волгоградом началось строительство нового моста через ерик Осинки09.08.2021 17:57
Общество 09.08.2021 17:57
В Волгограде 21-летняя девушка умерла от коронавируса09.08.2021 15:43
Общество 09.08.2021 15:43
«Точка роста» для юных химиков и физиков откроется в волгоградской глубинке09.08.2021 14:39
Общество 09.08.2021 14:39
Как школьную столовую прошлого века превратить в современное кафе: в Волгограде стартовал видеопроект "Ремейк SтолоVки"09.08.2021 13:15
Общество 09.08.2021 13:15
Проект расчистки Ахтубы в Волжском выведут на межрегиональный уровень09.08.2021 13:13
Общество 09.08.2021 13:13
В Волгоградской области умирают от коронавируса чаще, чем в Москве09.08.2021 12:56
Общество 09.08.2021 12:56
Волгоградцев удивили "пьяные" бордюры на ремонтируемой улице09.08.2021 10:51
Общество 09.08.2021 10:51
Реклама