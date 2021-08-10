«Когда бригада освободится»: двор старого квартала в Волгограде третий день заливает водой из лопнувшей трубы











Жители двухэтажных домов №12 и 14 по ул. Писемского в Кировском районе Волгограда скоро не смогут подойти к своим подъездам. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, третий день в их дворе бьет из-под земли фонтан. «Дорога уже под водой, она подбирается к детской площадке и залила тропинку, по которой мы ходим в магазин и на остановку. У нас и так полдвора заросло камышом, боимся, скоро здесь будет болото», - возмущаются горожане.

В ООО «Концессии водоснабжения» сообщили, что знают о проблеме жителей. Здесь произошел порыв на трубопроводе малого диаметра. «Приоритет выполнения восстановительных работ определяется, исходя из численности жителей, находящихся под риском отключения водоснабжения. Бригада концессий приступит к устранению нарушений на ул. Писемского, как только освободится», - пояснили в компании.

Видео группы ВК "Жесть Волгограда".