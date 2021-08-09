В Волгограде накажут медперсонал больницы за брошенного в боксе малыша

Расследования 09.08.2021 15:11
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09.08.2021 15:11
Прокуратура Волгоградской области установила факты ненадлежащего ухода за 2-летним мальчиком в больнице №8 Тракторозаводского района. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе надзорного органа, прокурором Тракторозаводского района внесено представление руководству медучреждения. Также поставлен вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. В настоящее время, уточнили в прокуратуре, ребенок находится в палате с матерью, исполнению родительских обязанностей которой также будет дана правовая оценка.
Напомним, кадры заточения 2-летнего мальчика в боксе больницы облетели накануне социальные сети и СМИ. Шокирующее видео сняли мамочки, которые лежат здесь со своими детьми. Авторы видео утверждали, что к ребенку никто не подходит и его даже не кормят. На видео были запечатлены кадры, как полуголый ребенок ползает по полу, а в умывальнике лежит испачканный фекалиями памперс.
В СУ СК по Волгоградской области отреагировали на распространенную в пабликах и СМИ информацию об условиях пребывания ребенка в больнице. Выяснилось, что малыша поместили в больницу органы опеки после того, как его мать оставила ребенка у знакомых, чтобы он не мешал ей употреблять спиртные напитки. Следователи даже побывали ночью в больнице и убедились, что ребенок чисто одет и спит. В ситуацию вмешалась уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, которая выразила сомнение, лучше ли будет ребенку от того, что его могут лишить матери.
Между тем, на публикацию на сайте ИА «Высота 102» об этом происшествии отреагировали мамы, которые лечились с детьми в этой больнице. Так, одна из волгоградок рассказала, что несколько лет назад наблюдала здесь похожие картины – медперсонал, по ее словам, не уделял внимания закрытым в боксам маленьким детишкам и мало кормил их, чтобы малыши не пачкали памперсы.
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