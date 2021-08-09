



Центр естественного и гуманитарного профилей «Точка роста» откроется в новом учебном году в школе №3 города Николаевска, где учатся 650 детей, в том числе 70 первоклассников. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в центре будут проходить уроки химии, технологии, физики и биологии, дополнительные занятия во внеурочное время.

Для «Точки роста» оборудовали отдельные кабинеты, оснащенные шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, наборами по робототехнике, различными многофункциональными инструментами. На компьютерах установлены специальные современные программы для максимально полного изучения естественнонаучных и технических дисциплин.

В школе №3 города Николаевска уже несколько лет работает научно-технологическая студия «Уроки настоящего» при содействии образовательного центра «Сириус». В 2019 году школа получила новые компьютеры, в 2020-м здесь открыли специально оборудованные кабинеты для занятий робототехникой.

Всего в 2021 году планируется открыть 97 «Точек роста» в рамках нацпроекта «Образование». Работы по обустройству центров находятся в завершающей стадии. Для подготовки к началу учебного года в школах Волгоградской области меняют окна, ремонтируют кровлю, в классах устанавливают дополнительное освещение, обновляют спортзалы и спортплощадки, приводят в порядок школьные дворы.